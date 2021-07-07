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影／黑貓「搖屁屁」萌樣爆紅　網友直呼：真實版煤炭球！

▲來自挪威的黑貓搖屁屁的萌樣爆紅，成為網紅貓！（圖／IG＠ tussetroll_and_tingeling授權）
▲來自挪威的黑貓搖屁屁的萌樣爆紅，成為網紅貓！（圖／IG＠ tussetroll_and_tingeling授權）

文/寵毛網

2021-07-07 12:00:00

這隻紅遍全世界的黑貓相信大家都不陌生，牠是住在挪威的奧斯陸黑貓「Tingeling」，全身黑到發亮有一對水汪汪大眼、散發出神秘氣息，黑貓Tingeling有如戴美瞳放大片的萌臉，搭配搖屁屁的可愛動作，讓牠近年在網路上爆紅，如果你還沒看過牠，千萬別錯過這篇！

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▲這張很紅的貓咪吐舌可愛迷因，本尊就是「Tingeling」。（圖／IG＠
▲這張很紅的貓咪吐舌可愛迷因，本尊就是「Tingeling」。（圖／IG＠ tussetroll_and_tingeling授權）
▲主人經常讓牠在庭院玩耍。（圖／IG＠
▲主人經常讓牠在庭院玩耍。（圖／IG＠ tussetroll_and_tingeling授權）
▲黑貓「Tingeling」和牠的夥伴波斯貓「
▲黑貓「Tingeling」和牠的夥伴波斯貓「 Tussetroll」，各有各的魅力。（圖／IG＠ tussetroll_and_tingeling授權）
 

圓圓的臉、短短的貓耳「Tingeling」是隻蘇格蘭摺耳貓黑貓，在家還有另一隻夥伴波斯貓「 Tussetroll」，主人 Greta表示波斯貓生性大剌剌愛冒險、黑貓頑皮又窩心，兩隻相遇後很快就打成一片。Greta經常讓牠們待在庭院玩耍放風，因此不經意錄下黑貓對著玩具魔性般搖屁屁、水汪汪大眼萌度破表，超可愛的狩獵萌樣擄獲許多人的心，先來看影片吧！

▲太可愛～讓人心臟重擊！（圖／IG＠
▲太可愛～讓人心臟重擊！（圖／IG＠ tussetroll_and_tingeling授權）
▲這是哪裡來的激萌小黑球啊！（圖／IG＠
▲這是哪裡來的激萌小黑球啊！（圖／IG＠ tussetroll_and_tingeling授權）
 

黑貓「Tingeling」有如真實版煤炭精靈，IG帳號tussetroll_and_tingeling吸引32萬名粉絲追蹤，網友紛紛表示：「真的看幾次可愛幾次」、「黑貓最高！」、「拜託撲倒我吧！」、「關燈後就找不到了啦www」、「黑到只看到眼睛」、「天生自戴放大片」、「這是什麼生物？好萌」、「別人家的黑貓這麼可愛」、「我我我！甘願當你的獵物」、「煤炭精靈是你？」還看不過癮嗎？歡迎到IG成為牠的忠實小粉絲。（編輯：楊釆蓉）

▲偶爾露出霸氣的一面。（圖／IG＠
▲偶爾露出霸氣的一面。（圖／IG＠ tussetroll_and_tingeling授權）
▲想看牠更多賣萌的日常，歡迎追蹤IG！（圖／IG＠
▲想看牠更多賣萌的日常，歡迎追蹤IG！（圖／IG＠ tussetroll_and_tingeling授權）
 

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2021-07-06-2021-07-09

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19.34%80.66%
2021-07-04-2021-07-07
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