COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新北增11例確診　半數跟這個地方有關

▲新北今日11例的確診中，6人跟北市有關係，包括北農1人、環南市場1人、公司3人、醫療機構1人。（圖／新北市政府提供）
▲新北今日11例的確診中，6人跟北市有關係，包括北農1人、環南市場1人、公司3人、醫療機構1人。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-06 19:55:41

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增27例本土的個案，其中新北有11例；新北市長侯友宜表示，11例的確診中，6人跟北市有關係，包括北農1人、環南市場1人、公司3人、醫療機構1人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，今日新增11例的確診，4人為家戶感染、5人為職場感染、1人醫療院所感染，至於1人的不明感染住在永和區，本身在北市工作且無出國，這段時間大部分都在家裡居家上班，生活很單純，目前仍在疫調中；此外，3人為居家隔離期間篩檢出來，其他8人共匡列23名接觸者居家隔離，已跨縣市通報台北市、桃園市、台中市及宜蘭縣各1人，做好區域聯防。

新北目前有1330人居家隔離，累計確診人數為6572人，5197人解除隔離，今日新增11例的確診個案，以中和的4例最高，其次為土城、永和各2例，及三重，新莊、五股各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數162235人，快篩陽性數1218人，陽性率為0.8％，昨日有5368人篩檢，快篩陽性數3人，陽性率0.1%。

▲新北市只要有確診者失聯，警察單位都能在1天內尋獲，快速的阻絕傳播鏈，尤其新北從6月18日以後都沒有失聯者。（圖／新北市政府提供）
▲新北市只要有確診者失聯，警察單位都能在1天內尋獲，快速的阻絕傳播鏈，尤其新北從6月18日以後都沒有失聯者。（圖／新北市政府提供）
侯友宜說，新北市只要有確診失聯者，警察單位都能在1天內尋獲，快速的阻絕傳播鏈，雖然失聯的人數高達有814人，是全國最高，但都在1天內尋獲，很感謝警方的速度與效率，尤其新北從6月18日以後都沒有失聯者，也希望疫調能夠快速、全部、準確；並不忘呼籲民眾踴躍來廣篩，希望能阻斷隱形的傳播鏈。

▲新北市長侯友宜回應，新北每天可檢測7000人的PCR，最高一天可處理15000人PCR的量能。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜回應，新北每天可檢測7000人的PCR，最高一天可處理15000人PCR的量能。（圖／新北市政府提供）
針對台大公衛學院教授陳秀熙主張市場攤商要定期採檢，台北市長柯文哲質疑「不切實際」，寧可打疫苗來拚覆蓋率；侯友宜回應，新北每天可檢測7000人的PCR，最高一天可處理15000人PCR的量能，碰到任何大型的群聚事件，可立即快速地出動機動篩檢隊，當日就能快速找出確診個案，且新北市的39個社區篩檢站中，有21站可提供機動快篩隊，與社區並肩作戰，有效壓制疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
95.16%4.84%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.55%80.45%
2021-07-04-2021-07-07
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀