新北增11例確診　半數跟這個地方有關

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新北目前有1330人居家隔離，累計確診人數為6572人，5197人解除隔離，今日新增11例的確診個案，以中和的4例最高，其次為土城、永和各2例，及三重，新莊、五股各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數162235人，快篩陽性數1218人，陽性率為0.8％，昨日有5368人篩檢，快篩陽性數3人，陽性率0.1%。
侯友宜說，新北市只要有確診失聯者，警察單位都能在1天內尋獲，快速的阻絕傳播鏈，雖然失聯的人數高達有814人，是全國最高，但都在1天內尋獲，很感謝警方的速度與效率，尤其新北從6月18日以後都沒有失聯者，也希望疫調能夠快速、全部、準確；並不忘呼籲民眾踴躍來廣篩，希望能阻斷隱形的傳播鏈。
針對台大公衛學院教授陳秀熙主張市場攤商要定期採檢，台北市長柯文哲質疑「不切實際」，寧可打疫苗來拚覆蓋率；侯友宜回應，新北每天可檢測7000人的PCR，最高一天可處理15000人PCR的量能，碰到任何大型的群聚事件，可立即快速地出動機動篩檢隊，當日就能快速找出確診個案，且新北市的39個社區篩檢站中，有21站可提供機動快篩隊，與社區並肩作戰，有效壓制疫情。
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