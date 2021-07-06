當兵時最大的惡夢？過來人全指「高裝檢」：不能說的秘密
雖然時至今日台灣役男當兵的役期時間不斷縮短，許多古早軍教片所描述的故事已不復見，但當兵回憶仍然是網路上萬年不敗的熱門話題，曾經的酸甜苦辣如今盡付鍵盤笑談中。對此，就有網友指出「高裝檢」是當兵時所遇到的惡夢，文章發佈後立即引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 22:35:03
原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，認為「高裝檢」是許多人當兵時都遇過的惡夢，接著好奇詢問大家「說說你曾經在高裝檢最扯之最吧！」更搞笑舉例像是，「遇過最瞎的事、藏過埋過甚麼、吞過比曲棍球更大條的」等等。
網友紛紛留言回覆，分享曾經在高裝檢遇到的種種怪現象，「高裝檢就惡夢的開始。營區夜晚，雞飛狗跳」、「以前聽排長說太平山可以挖出一堆裝備可以組一台坦克車」、「多出來的裝備藏在屋頂」、「我絕對不會說在後山的土裡挖出了一堆的通訊器材出來」、「高裝檢前夕連上多了3個輪胎內胎，隔天庫房旁邊無緣無故多了三個圓形花圃」、「這是不能說的秘密」。
更有網友笑稱，「高裝檢當裝備負責人一年多，顧了一年多的砲車才知道沒有引擎」、「你們各位啊！埋掉的東西可以組一個軍團啦」、「少東西就偷別人的，多東西就想辦法丟掉」、「隔壁通信連中士不爽連長，把65K2槍機拿去藏」、「伙房兵高裝檢餐具來不及洗乾淨，只好全部換新的。結果還是被記缺失了，理由是…餐具過新」、「半夜挖洞把過期戰備米埋起來」。（編輯：倪浩軒）