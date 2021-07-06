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叫飲料問有「買5送1」嗎？店家冷回1句　眾：好多碎玻璃

▲台灣民眾熱愛手搖飲，不過有位網友抱怨，自己詢問店員有「買5送1」嗎？店員的回答讓他不舒服，掀起討論。（示意圖，與文中當事人無關／達志影像／美聯社）
▲台灣民眾熱愛手搖飲，不過有位網友抱怨，自己詢問店員有「買5送1」嗎？店員的回答讓他不舒服，掀起討論。（示意圖，與文中當事人無關／達志影像／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-07-06 23:53:36

台灣民眾熱愛喝手搖飲，各種口味應有盡有，十分豐富。尤其炎炎夏日，許多人都會選擇來上一杯，清涼解渴又消暑。不過就有位網友抱怨，去買手搖飲的時候詢問店員有「買5送1」嗎？店家的回答卻讓他不太舒服，文章發佈後引發熱議，就有其他網友直呼，「好多碎玻璃！」

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原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，抱怨自己去某手搖飲連鎖店買飲料時，詢問店員「請問你們有沒有買五送一？」結果店員回答，「如果你要我也是可以送你」，讓原PO登時愣了一下，一時接不下話。原PO解釋自己本來打算有買五送一的話就買5杯，沒有就買兩杯，但店員的回答「搞得我好像跟他要一樣」，讓原PO直言有點傻眼，詢問大家的看法？最後原PO也自嘲，「還是我太玻璃心？」

▲一名自稱在飲料店上班的男網友分享一些曾遇過的有趣案例。（示意圖／PhotoAC）
▲網友詢問店家有「買5送1」嗎？結果店家回答「如果你要我也是可以送你」（示意圖／翻攝photoAC）
許多網友支持原PO，認為店員的回答不妥，「覺得這回答不妥欸，問問都不行嗎？是沒遇過真正的奧客嗎」、「回他：真的嗎？那買一送五吧」、「如果這在我們開公車的場景，就被投訴態度不佳了」、「這樣回真的滿白目的」。

但也有不少網友覺得確實過於玻璃心，「沒惡意的話要當成有惡意也很簡單」、「我覺得店員沒惡意，就想衝業績而已」、「嗯！非常玻璃」、「你想太多了，就大方的說好」、「有權利放福利給你還被質疑，看來飲料店現在也不容易啊」、「太玻璃心了，明明沒這優惠活動，他還願意送你，應該開心吧」。

另有網友則是較為持平看待，「現代人很多時候想太多（顧客），很多時候又不動腦（店家）」、「建議問現在有促銷活動嗎？這樣比較恰當」、「這種回答通常是老闆或店長」、「樂觀的人聽了會覺得他是有想要幫你做優惠，悲觀的人會認為他在損你」。（編輯：倪浩軒）

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