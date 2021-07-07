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吃燒肉配啥飲料才讚？老饕曝「最爽搭配」：解油又喝不膩

▲有網友好奇在PTT詢問大家「吃燒肉該配『啤酒』還是『可樂』？」結果許多老饕紛紛曝光心目中的「最爽搭配」，大讚「解油又喝不膩」。（圖／NOWnews資料照)
▲有網友好奇在PTT詢問大家「吃燒肉該配『啤酒』還是『可樂』？」結果許多老饕紛紛曝光心目中的「最爽搭配」，大讚「解油又喝不膩」。（圖／NOWnews資料照)

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 06:53:23｜2021-07-07 06:56:37

燒肉香氣迷人，食材選擇又應有盡有，許多人與朋友聚餐時，都會選擇到燒肉店飽餐一頓。而今（7）日有網友就好奇在PTT詢問大家「吃燒肉該配『啤酒』還是『可樂』？」結果許多老饕紛紛曝光心目中的「最爽搭配」，大讚「解油又喝不膩」。

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原PO在PTT女孩板發文詢問大家「去吃燒肉的時候阿，大家覺得該配『啤酒』還是『可樂』阿？」他個人是覺得「不管配啥都很搭燒肉啦！但是因為我比較喜歡吃肉啦！所以會偏好配可樂一起吃啦！配啤酒不知道為啥飽很快耶！」

▲一名網友好奇在PTT詢問大家「吃燒肉該配『啤酒』還是『可樂』？」結果許多老饕紛紛曝光心目中的「最爽搭配」，大讚「解油又喝不膩」。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友好奇在PTT詢問大家「吃燒肉該配『啤酒』還是『可樂』？」結果許多老饕紛紛曝光心目中的「最爽搭配」，大讚「解油又喝不膩」。（圖／翻攝自PTT）
該問題一出，立刻掀起討論，許多老饕一致秒選「綠茶」，紛紛留言「綠茶啊！喝有氣的一下就飽了」、「綠茶，解除油膩而且喝不膩」、「我都配綠茶」、「配冰烏龍茶、綠茶才是最爽的」、「無糖綠解膩」 、「無糖綠，不然太油膩」 。

另也有網友直指「燒烤類的就是要配氣泡飲喝完啊！」「討厭酒，秒選可樂」、「當然是啤酒」、「開車配可樂，沒開車配啤酒」 、「吃到飽的話是茶，單點型的話當然可樂」 、「可爾必思」。（編輯：許苡晴） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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