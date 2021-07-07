超萌「貼紙式」刺青爆紅　加籍藝術家曝意外創作之路

根據The China Post報導，刺青對許多人來說為一種自我表達的方式，而對於刺青師而言，這也是他們呈現各自獨特風格的方式之一。其中，加拿大刺青師Luke Cormier (路加．柯彌爾)近期也大展身手因他獨特的「貼紙式」刺青爆紅。
The China Post/綜合報導
2021-07-07 23:30:00
根據路加的IG所示，他專精於設計大眾文化中各項角色，從經典卡通角色如飛天小女警和史迪奇到電玩角色馬力歐，他都能設計出生動的圖案。
這些可愛的設計以「摺痕」和白框讓人誤以為其為貼紙，再搭配細新的漸層上色，這些刺青從遠處看彷彿剛被貼上。
根據外媒報導，路加原先職業夢想為在穿環店工作，並坦承自己也不太確定為什麼最後走到刺青這塊。
他表示「我是無意間開始刺青的」，但也指出因為成長過程中四周的人都有刺青，他也不意外最後走上這條創作之路。
路加也點出因為親朋好友時常說他畫出來的圖案很像貼紙，爾後他乾脆直接加入白邊框讓刺青看起來更像貼紙，進而打造出他獨有的藝術風格。
路加如今在IG上已有11.6萬粉絲，留言區的網友也都非常讚賞他的技術，即使仍然有許多人不敢置信照片中的刺青為永久性的而非一拔就能撕掉的貼紙。
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