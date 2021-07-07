超萌「貼紙式」刺青爆紅　加籍藝術家曝意外創作之路

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▲這些可愛的設計以「摺痕」和白框讓人誤以為其為貼紙，再搭配細新的漸層上色，這些刺青從遠處看彷彿剛被貼上。(圖/擷取自@mr.sticker.tattoo/Instagram)

根據外媒報導，路加原先職業夢想為在穿環店工作，並坦承自己也不太確定為什麼最後走到刺青這塊。

▲路加原先職業夢想為在穿環店工作，並坦承自己也不太確定為什麼最後走到刺青這塊。(圖/擷取自@mr.sticker.tattoo/Instagram)

路加如今在IG上已有11.6萬粉絲，留言區的網友也都非常讚賞他的技術，即使仍然有許多人不敢置信照片中的刺青為永久性的而非一拔就能撕掉的貼紙。