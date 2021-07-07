COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

超萌「貼紙式」刺青爆紅　加籍藝術家曝意外創作之路

▲加拿大刺青師Luke Cormier (路加．柯彌爾)近期也大展身手因他獨特的「貼紙式」刺青爆紅。(圖/擷取自@mr.sticker.tattoo/Instagram)
▲加拿大刺青師Luke Cormier (路加．柯彌爾)近期也大展身手因他獨特的「貼紙式」刺青爆紅。(圖/擷取自@mr.sticker.tattoo/Instagram)

The China Post/綜合報導

2021-07-07 23:30:00

根據The China Post報導，刺青對許多人來說為一種自我表達的方式，而對於刺青師而言，這也是他們呈現各自獨特風格的方式之一。其中，加拿大刺青師Luke Cormier (路加．柯彌爾)近期也大展身手因他獨特的「貼紙式」刺青爆紅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據路加的IG所示，他專精於設計大眾文化中各項角色，從經典卡通角色如飛天小女警和史迪奇到電玩角色馬力歐，他都能設計出生動的圖案。

這些可愛的設計以「摺痕」和白框讓人誤以為其為貼紙，再搭配細新的漸層上色，這些刺青從遠處看彷彿剛被貼上。

▲這些可愛的設計以「摺痕」和白框讓人誤以為其為貼紙，再搭配細新的漸層上色，這些刺青從遠處看彷彿剛被貼上。(圖/擷取自@mr.sticker.tattoo/Instagram)
▲這些可愛的設計以「摺痕」和白框讓人誤以為其為貼紙，再搭配細新的漸層上色，這些刺青從遠處看彷彿剛被貼上。(圖/擷取自@mr.sticker.tattoo/Instagram)
根據外媒報導，路加原先職業夢想為在穿環店工作，並坦承自己也不太確定為什麼最後走到刺青這塊。

他表示「我是無意間開始刺青的」，但也指出因為成長過程中四周的人都有刺青，他也不意外最後走上這條創作之路。

路加也點出因為親朋好友時常說他畫出來的圖案很像貼紙，爾後他乾脆直接加入白邊框讓刺青看起來更像貼紙，進而打造出他獨有的藝術風格。

▲路加原先職業夢想為在穿環店工作，並坦承自己也不太確定為什麼最後走到刺青這塊。(圖/擷取自@mr.sticker.tattoo/Instagram)
▲路加原先職業夢想為在穿環店工作，並坦承自己也不太確定為什麼最後走到刺青這塊。(圖/擷取自@mr.sticker.tattoo/Instagram)
路加如今在IG上已有11.6萬粉絲，留言區的網友也都非常讚賞他的技術，即使仍然有許多人不敢置信照片中的刺青為永久性的而非一拔就能撕掉的貼紙。

更多新聞請看The China Post

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
91.34%8.66%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.97%81.03%
2021-07-04-2021-07-07
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀