泡麵已不夠看了？她曝「超神新品」狂讚：配料豐盛又美味

台灣泡麵品牌、口味相當多元，各個廠商也不斷推出新的口味，或進口別國泡麵，就為了吸引消費者的目光；對此，也有一名生活在韓國的女網友發文，分享韓國不只有好吃的泡麵，竟然還推出「拉麵飯」，而她也曝光口感，狂讚「好吃又不死鹹，希望台灣也能上市，讓大家品嚐看看」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「韓國在家吃什麼？三養拉麵變成飯了」發文，表示想必喜歡韓國泡麵的人，應該都知道三養拉麵，而她也透露，比起辛拉麵跟金拉麵，自己更喜歡三養拉麵，「湯的味道感覺比較溫和一點，熱狗切片小巧可愛，看了心情就好，以前住在考試院時，總是在祈禱廚房的麵是三養拉麵」。





▲原PO分享韓國三養拉麵推出的「拉麵飯」。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲ 配料有熱狗切片、火腿塊、蛋、蔥和麵。（圖／翻攝自《Dcard》）