麥當勞報報連抽4優惠！男驚「手氣太好」　網曝中獎機率

麥當勞來近年來推出「麥當勞報報」手機APP，除了能當作定時鬧鐘外，最重要的功能莫過於每天能夠在設定時間上得到一張優惠券，其功能吸引相當多的民眾下載。不過，就有一名男網友表示，自己連續四天透過麥當勞報報都抽到實用的優惠券，開心同時也不禁發文詢問「大家最近的手氣如何呢？」

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這名網友日前在社群論壇

《Dcard》

上表示，最近自己使用麥當勞報報APP，竟連續四天內抽到了「買任一超值全餐送麥脆雞腿（乙塊）」、「買任一超值全餐送勁辣雞腿堡」、「買任一超值全餐送薑燒豬肉長堡」、「買任一超值全餐送四塊麥克雞塊」的優惠券，這就讓他好奇詢問「大家最近的手氣如何呢？」。

▲原PO利用麥當勞報報連續四天抽出的優惠都讓他忍不住立刻換掉。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO在文內也笑稱，「最近好奇怪，優惠卷一直抽到不錯的，害我一直吃垃圾食物，不吃又覺得有點浪費」，不少網友也有同感紛紛留言回應「在家防疫期間一直抽到大獎真的不知道麥當勞是什麼意思欸」、「在家防疫的時候抽到歡樂貼反而比較開心」，更有網友逗趣表示「這幾天也是一直抽到買套餐送漢堡，是麥當勞的陰謀啦」。

事實上，先前就有網友計算出麥當勞報報中各個優惠品項的機率，其中透過截圖可以發現像是「買任一超值全餐送四塊麥克雞塊」僅有2.65%的機率可抽中，

PTT

上也有網友實測後算出「買任一超值全餐送麥脆雞腿（乙塊）」的機率只有2%，儘管機率無法保證得獎率，網友們測試的結果也未盡準確，原PO的好手氣仍讓不少網友直呼羨慕。（編輯：楊智傑）