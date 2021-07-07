7、8月「4星座」財氣逼人！這位偏財旺　可買彩券試手氣

天上星象每隔一段時間就有變化，有道是風水輪流轉，看誰能夠在低迷的情況下忍耐、在順境的情況下保持初心，等待好運降臨。而塔羅牌艾菲爾老師就分享了，進入盛夏，這「4星座」能趁著旺盛的財氣大發利市，其中有位偏財旺，可買彩券試手氣，別忘了分享給上榜的家人、閨蜜、至親們，一起財氣綿延！





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▲這「4星座」能趁著旺盛的財氣大發利市，其中有位偏財旺，可買彩券試手氣。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

× ▲這「4星座」能趁著旺盛的財氣大發利市，其中有位偏財旺，可買彩券試手氣。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

第四名、射手座

這個七、八月，逆行的天王星在射手座的工作宮神助攻，逆轉你上半年悶到不行的工作狀態，遭小人扯後腿、業績被搶、同事又不給力的情況會有出其不意的轉折，反而讓你有機會談到好生意、上級主管因此而看見你的努力付出，升職加薪、業績獎金、抽傭分紅樣樣來，千萬把握這段時間，努力掙錢！





第三名、牡羊座





這個七、八月，牡羊座的玩樂宮位有金星拜訪，為你帶來值得期待的偏財收入，股票、基金都可以一試，或是有貴人建議的賺錢管道也別錯過，你可能會獲得超乎期待的財富。同時，偏財運正旺的你，別忘了買張彩票試試手氣，說不定就此賺進一桶金，這個夏天，你最財氣逼人！





第二名、獅子座





這個七、八月，有金星、火星雙星聯手點亮獅子座的命宮，幸運能量加乘行動力，如果你是從事靠靈感吃飯的工作，要小心有可能突然靈感爆棚，推出的作品將讓你一夕爆紅，你的才氣與名氣將為你帶來版權一刷再刷的稅金、工作邀約不斷的酬勞，誰說夢想與麵包不可兼得，你就是實現夢想的最佳代表！





第一名、天秤座





這個七、八月，逆行的天王星意外造訪天秤座的偏財宮，帶來神來一筆的意外之財，或許是創業投資就有金主挹注資金、久未聯繫的朋友突然還給你一筆以為再也無法拿回的借款、素昧平生的遠房親戚留下的財產、另一半錢賺太多給你的分紅，記得感謝財神眷顧你的好運氣，不妨利用這筆意外之財做點公益慈善、學習一門讓你能更致富的技能，延綿這份財氣與好運。（編輯：郭佩蓉）





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