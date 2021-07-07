台商年薪多150萬搶人！外商男猶豫 眾見工作內容全搖頭
一份工作薪水的多或少，絕對是影響受薪階層選擇的首要條件。不過就有網友表示，自己被台商公司挖腳，對方開出比現職年薪多150萬的優待，但與現職工作內容比較後，卻有多數網友認為「不划算」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 11:20:15
原PO在論壇Dcard上發文提到，「我的現職在外商軟體公司，月薪月薪20萬元、在家上班，工作時間6小時至8小時，無須負擔管理責任，最近被獵人頭找上，對方是台商半導體公司，月薪開出30萬元、通勤時間10分鐘，工時約8小時，要負管理責任，在家年終等獎金，跳槽年薪會比現職多150萬」。
原PO隨後也分析利弊「現職優點是工作自由、壓力小，缺點是薪資成長幅度慢。若跳槽則可享有公司穩定成長，升遷與加薪機會多，缺點是管理職須帶團隊，壓力不小」，他隨後也表示，自己傾向留在現職，但身邊所有家人、同事幾乎都推薦跳槽，他也決定上網尋求更多意見。
貼文曝光後，立刻有不少網友回應「是我就留在外商，舒服又快樂，不用通勤，也沒有風險和壓力」、「怎麼想都是留在原公司，擔主管職位生活品質肯定受影響」、「時間就是金錢，你留在原公司還有時間進修」、「通常外商都是底薪高，沒有分紅，台商都是底薪低，分紅很多，很少看到台商月薪開比外商高的」、「管理真的很麻煩，萬一底下的人出差錯就會找你」。（編輯：潘毅）