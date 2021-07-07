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訂羊奶「這件事」好困擾？PO文釣出苦主們　過來人曝解法

▲只要有訂購羊奶的住戶，信箱或者門口就會掛著一個塑膠盒，每天都會有人來送上新鮮的羊奶。（圖/爆怨2公社）
▲只要有訂購羊奶的住戶，信箱或者門口就會掛著一個塑膠盒，每天都會有人來送上新鮮的羊奶。（圖/爆怨2公社）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 11:32:52｜2021-07-07 12:22:11

應該有不少人小時候都有訂購羊奶的經驗，只要有訂購的住戶，信箱或者門口就會掛著一個塑膠盒，每天都會有人來送上新鮮的羊奶，不過，你是否發現，訂羊奶的人其實為了一件事很困擾呢？近日，就有網友分享自己訂羊奶的經驗，結果釣出一大票苦主，引發討論。

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「上禮拜開始訂羊奶，一瓶原味一瓶草莓，結果昨天下樓拿羊奶發現，箱子開的，草莓空的，有沒有人也被偷喝羊奶過？幾十塊我是真的不介意，但我介意的是我女兒沒有羊奶可以喝，真的是很缺德」。

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▲網友發現草莓口味的羊奶已經被偷喝光，只剩下原味。（圖/爆怨2公社）
貼文一出，網友紛紛回應「我小時候超希望被偷喝，我真的不想喝羊奶XD」、「有！一直被偷，偷到我媽抓狂不訂了」、「超常被偷喝，喝到直接不訂」、「訂過一兩個月，被偷幾次就不想訂了」、「上次我要訂給小孩喝，我老公就說你是要訂給別人喝喔？以前不是一直被偷」、「被偷喝好幾次，後來直接不訂了，超不爽」、「看來留言串才知道被偷喝的不只我一人哈哈哈XD，難怪大家都不想訂了」。

不過，也有內行網友表示「可以跟你訂購的廠商要鎖頭喔！」、「妳可以跟羊奶業者要鎖頭，他們有跟妳一樣的鑰匙，送奶的會在送上後鎖起來，這樣就不會被偷了」、「可跟羊奶業者要鎖頭，我後來鎖起來沒被偷過」、「我家也是一直被偷，跟業者講之後就有給鎖頭，就沒事了」、「羊奶好喝也難怪一直被偷喝XD要鎖頭還是要訂啦」。（編輯：張嘉哲）

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2021-07-06-2021-07-09

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2021-07-04-2021-07-07
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