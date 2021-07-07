洗完澡先別穿內褲！女抖「真實理由」 全場嗨：舒服整夜
每個人洗完澡之後，都會拿浴巾將自己的身體、頭髮給擦乾，然後再開始穿著衣物、內褲等等。不過，近日就有網友分享自己洗完澡之後，不會馬上穿內褲，其好處曝光之後，引發大批女性認同，表示「剛好疫情可以這樣做」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 13:09:36
原PO在「Dcard」貼文指出「三級到現在差不多一個多月啦，因為都是一個人在家，所以就嘗試洗完澡不穿內褲，以往總是一洗完澡就把內褲穿上，結果發現分泌物不只很多，偶爾還會長痘痘，但現在我選擇洗完澡之後不馬上穿內褲，而是讓私處自動風乾。」
「有時候睡前就把內褲穿起來，真的太舒爽了！自從讓私處風乾後再穿內褲，真的沒有什麼分泌物，內褲也變得超乾淨，內褲以後也不用搓到死，不過我想，可能也因為疫情沒有穿牛仔褲有關係，就算在家也只吹內褲的關係，通風不悶住整個就好了，推薦大家試試看」。
貼文一出，網友紛紛回應「毛巾跟吹風機都有細菌，我都用衛生紙擦乾才穿內褲XD」、「我也是洗完澡不馬上穿內褲，怕有異味XD」、「洗完澡直接裸體或包浴巾出來，等到全都乾才穿衣服，直接穿內褲會悶著」；另外，也有不少女性網友推薦「在家都沒在穿內褲的，買長裙睡衣蓋住，通風完全沒異味，女生真的推」、「怕有異味的就買睡衣長裙，真的很有效」、「如果害怕寢具上有細菌啥的，可以買男性四角褲，也都比女性內褲來的通風」、「女生怕有異味也可以買男生四角褲，通風睡覺，可以舒服整夜，第一次試也有驚艷到」。（編輯：張嘉哲）