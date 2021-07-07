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洗完澡先別穿內褲！女抖「真實理由」　全場嗨：舒服整夜

▲網友討論洗完澡之後不要馬上穿內褲的好處，引發網友熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友討論洗完澡之後不要馬上穿內褲的好處，引發網友熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 13:09:36

每個人洗完澡之後，都會拿浴巾將自己的身體、頭髮給擦乾，然後再開始穿著衣物、內褲等等。不過，近日就有網友分享自己洗完澡之後，不會馬上穿內褲，其好處曝光之後，引發大批女性認同，表示「剛好疫情可以這樣做」。

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原PO在「Dcard」貼文指出「三級到現在差不多一個多月啦，因為都是一個人在家，所以就嘗試洗完澡不穿內褲，以往總是一洗完澡就把內褲穿上，結果發現分泌物不只很多，偶爾還會長痘痘，但現在我選擇洗完澡之後不馬上穿內褲，而是讓私處自動風乾。」

▲有名女網友，將貼身內褲清洗完後，晾在室內曬乾，卻發現味道比「穿好幾天」還臭！（示意圖／取自Unsplash）
▲網友表示自己洗完澡後不馬上穿內褲，怕悶著私處會有過多分泌物。（示意圖／取自Unsplash）
「有時候睡前就把內褲穿起來，真的太舒爽了！自從讓私處風乾後再穿內褲，真的沒有什麼分泌物，內褲也變得超乾淨，內褲以後也不用搓到死，不過我想，可能也因為疫情沒有穿牛仔褲有關係，就算在家也只吹內褲的關係，通風不悶住整個就好了，推薦大家試試看」。

貼文一出，網友紛紛回應「毛巾跟吹風機都有細菌，我都用衛生紙擦乾才穿內褲XD」、「我也是洗完澡不馬上穿內褲，怕有異味XD」、「洗完澡直接裸體或包浴巾出來，等到全都乾才穿衣服，直接穿內褲會悶著」；另外，也有不少女性網友推薦「在家都沒在穿內褲的，買長裙睡衣蓋住，通風完全沒異味，女生真的推」、「怕有異味的就買睡衣長裙，真的很有效」、「如果害怕寢具上有細菌啥的，可以買男性四角褲，也都比女性內褲來的通風」、「女生怕有異味也可以買男生四角褲，通風睡覺，可以舒服整夜，第一次試也有驚艷到」。（編輯：張嘉哲）

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92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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