發呆就有錢能領？打工妹「尷尬到想離職」 前輩反應曝光
時間來到暑假，不少學生也都開始找尋一份打工機會。不過有女網友表示，目前的打工常常會沒事做，卻讓她「尷尬到想離職」，完整經過曝光也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 13:41:49
原PO在論壇Dcard上發文提到「現在打工剛開始，很多時間沒事做，主管就跟我說，如果這樣就站到同事旁邊，看著學習，但我有點猶豫，如果真的去站在旁邊會不會很礙事？而且每個同事都很忙，沒有時間可以帶我，而且工作空間並不是很大，我去站旁邊時，大家就需要閃來閃去」。
而原PO也在偶然間聽到前輩私下的談話，內容為「大家都很忙根本沒時間去多帶一個新人」。這讓原PO更加無奈「突然就覺得自己好像變成一個麻煩，在想該不該離職，想問大家都是如何去應對這種情況？」
完整過程曝光後，立刻有網友打氣「那這就是他們的問題了，你只是個新人需要人帶，問題不在你身上！」、「所以不用怕尷尬，發呆有錢賺」、「之前去實習蠻閒，很常沒有事情做，我會先主動問帶我的人有沒有需要幫忙的事情，展現你是有積極面對工作，不是真的薪水小偷」、「妳去發呆也有薪水，其實並不吃虧呀！再說都去工作了本身就有要教妳的義務吧！不然就繼續裝死領錢呀！反正打工而已」。（編輯：潘毅）