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點外送點到分手！男「1舉動」秒變前任　眾讚：重獲人生

▲台灣受到本土疫情衝擊許多人改用採外送服務，減少出門次數。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）
▲台灣受到本土疫情衝擊許多人改用採外送服務，減少出門次數。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 13:45:49

外送平台近年來崛起，不少懶人在家都會使用APP點餐，美味餐點過不久就會送上門，尤其現在疫情期間，訂單量更是大增。不過，近日就有網友分享自己點外送點到跟男友分手，其完整遭遇曝光之後，引發廣大迴響，不少人直呼「真是重獲人生」。

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原PO在「Dcard」貼文指出「我的家庭環境算是小康，爸媽收入都蠻穩定的，男友家裡則是比較複雜，是啊嬤帶大的，現在還在背學貸，就算如此，我們兩個也不會互相提到家境的事情，我也絕對沒有看不起他的意思，反而因為他有打工以來，都會轉錢給阿嬤當生活費而覺得這個人不錯，進一步認識而從大學交往到現在兩年。」

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▲網友分享自己的訂購紀錄，被男友狂酸「哇有錢人！」、「吃這個貴好好喔，命好好喔！」（圖/Dcard）
「直到上週他來我家，我們討論要點外送，結果他一打開我紀錄居然說『吃這麼貴，好好喔，命好好喔』，當下我其實也沒說什麼，外送比較貴正常，假日我也會揪家人吃比較好，結果剛剛我打算用外送點藥妝店的東西，沒想到我男友又說『你腳是斷掉嗎？連這都要外送？有錢人連這個都不用出去買欸』我火整個超大，只能說不好意思，現在已經是前男友了喔」原PO無奈表示「相信一定會有人說男友只是開玩笑的，一次兩次好笑啊，一點小事沒甚麼啊，但日積月累下來誰受得了？」

貼文一出，網友紛紛留言「恭喜！這種人真的很煩，別人負擔得起是在酸屁」、「講這些話真的只顯示出他視野多小、多麼酸葡萄心態欸」、「我就問他要多自卑」、「這樣看清楚一個人你也算賺到啦」、「點外送點到分手也是厲害，不過算是聰明的選擇」、「傻眼，是在酸什麼，又沒花到他的」、「恭喜重獲人生！這種男的不要也罷」。（編輯：張嘉哲）

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
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19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
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