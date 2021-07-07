COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

三重湯城園區1人「陰轉陽」　今日再度清消及快篩加PCR

▲新北市長侯友宜表示，三重湯城園區有1個的個案「陰轉陽」，為求慎重，今日再次全面消毒，並進行第2次快篩及PCR篩檢。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜表示，三重湯城園區有1個的個案「陰轉陽」，為求慎重，今日再次全面消毒，並進行第2次快篩及PCR篩檢。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-07 13:55:36

新北市三重湯城園區日前爆發企業員工群聚感染的事件，當時新北市政府啟動企業快篩後都為陰性，豈料昨（6）日有1個的個案「陰轉陽」；對此，新北市長侯友宜表示，為了更慎重起見，除再度清消外，且大樓的人再度去做快篩加PCR檢測。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜今（7）日指出，7月1日針對三重湯城園區進行清消，且啟動企業快篩加PCR，當時整個大樓篩近1000人，檢測出來都是陰性；不過，昨日有發現有1個的個案「陰轉陽」，雖然CT值30幾、傳播力很低，但是為了更慎重起見，今日又再度啟動清消，且所有大樓裡面的人，進行第2次快篩及PCR篩檢。

侯友宜說，不是這個地方不乾淨，而是要嚴格、謹慎的面對疫情，雖然發現「陰轉陽」的個案只有少數1人，仍然努力以赴，希望全力的篩檢，讓整個環境都能夠乾淨；此外，新北願意主動積極、小心翼翼面對疫情，不怕篩出高的確診數，就怕找不到隱形傳播鏈。

侯友宜強調，也許有人認為篩檢量越大，顯現出的確診數越高，但我們不怕篩出來的陽性案例多，只希望找出隱形傳播鏈，配合快、全、準的疫調，積極斷絕疫情延燒；希望以強力篩檢、精準疫調做最後一哩路的衝刺，一步一腳印，盼早日讓民眾回到健康平安的安全生活型態。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀