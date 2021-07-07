三重湯城園區1人「陰轉陽」 今日再度清消及快篩加PCR
新北市三重湯城園區日前爆發企業員工群聚感染的事件，當時新北市政府啟動企業快篩後都為陰性，豈料昨（6）日有1個的個案「陰轉陽」；對此，新北市長侯友宜表示，為了更慎重起見，除再度清消外，且大樓的人再度去做快篩加PCR檢測。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-07 13:55:36
侯友宜今（7）日指出，7月1日針對三重湯城園區進行清消，且啟動企業快篩加PCR，當時整個大樓篩近1000人，檢測出來都是陰性；不過，昨日有發現有1個的個案「陰轉陽」，雖然CT值30幾、傳播力很低，但是為了更慎重起見，今日又再度啟動清消，且所有大樓裡面的人，進行第2次快篩及PCR篩檢。
侯友宜說，不是這個地方不乾淨，而是要嚴格、謹慎的面對疫情，雖然發現「陰轉陽」的個案只有少數1人，仍然努力以赴，希望全力的篩檢，讓整個環境都能夠乾淨；此外，新北願意主動積極、小心翼翼面對疫情，不怕篩出高的確診數，就怕找不到隱形傳播鏈。
侯友宜強調，也許有人認為篩檢量越大，顯現出的確診數越高，但我們不怕篩出來的陽性案例多，只希望找出隱形傳播鏈，配合快、全、準的疫調，積極斷絕疫情延燒；希望以強力篩檢、精準疫調做最後一哩路的衝刺，一步一腳印，盼早日讓民眾回到健康平安的安全生活型態。
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