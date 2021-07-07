冷氣何時買會最便宜？行家曝「黃金時機」：廠商跟你拼了
每年到了夏季的時候，天氣炎熱，家戶都會開啟冷氣涼爽一下，不過由於市售冷氣品牌眾多，機種也是好幾種，可能有民眾今年吹定頻明年想換變頻，今年淘汰窗型，明年想換定頻都有，但究竟何時購買冷氣才會最划算呢？近日就有網友討論「何時買冷氣最便宜？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 14:30:03
原PO在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」貼文指出「想請問一下冬天買冷氣會比較便宜嗎？現在冷氣一台都要好幾萬元，想要省電又要買變頻式冷氣更貴，除了廠牌間有價格差異，冬天大家不吹冷氣，所以售價應該會比較低？是不是冬天買會比較有優惠？」
貼文一出，網友紛紛回應「不會吧，你冬天電風扇也沒比較便宜啊XD」、「不會，家裡電器行，就是比較少人買而已，冷氣本來就有淡旺季」、「冬天裝價錢其實差異不大，但我相信施工品質肯定會比較好」、「冬天比較少人買冷氣，師傅安排裝修不用等，而且品質更好」。
另外，也有內行人透露「冷氣最便宜是春天啦，因為是最多人換冷氣、買冷氣要迎接夏天時候，廠商太多，開始狂殺狂打折搶客人，直接跟你拼了！」、「一般是三、四月時比較優惠，有贈品，不過通常是去年甚至更舊一點的機種」、「要在春天買，就是你看到廣告狂打冷氣時買比較便宜，有補助又送東西」、「春天買無誤，之前四月買兩台，直接打折省七千。」（編輯：張嘉哲）