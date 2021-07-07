企管系畢業出路不多？網反曝「關鍵要素」：進修是必須的
大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。就有網友好奇發問「企管系出來可以做什麼？」貼文也立刻有網友分享經驗談，更認為對於企管系來說「進修是必須的」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 15:17:16
原PO在論壇PTT上發問「企管系出來可以幹嘛？大學畢業生一進入公司也是從基層做起，不會是管理職，沒有實務的經驗讀一堆理論也沒用，那學一堆管理課要幹嘛？再加上企研所的話是給高管讀的，把他們的實務經驗和理論結合才會有感覺，如果從企管系學士畢業，能有有什麼一技之長嗎？」
不少過來人也紛紛回應，「在企管未來要好出路必須自己規劃未來要走的方向，行銷、財會、生管，根據你的規劃去選修專門課程跟實現，未來一樣有很好發展」、「企管不輔系雙主修，出去就一般辦公室吧」、「把企管當內功心法，等選好武功自然有用武之地」、「企管要高薪不難，但是自己額外做功課」、「認真說很多都空降老爸的公司當主管，幾年後當老闆」。
但也有人表示，「感覺這種科系只有頂尖學校有用」、「如果家庭沒背景、沒門道，選金融財金會計等科系，比企管好」、「當年我上企管系，開學的第一天系主任在教室對我們說，念企管系如果不繼續唸MBA或EMBA（在職專班）的話乾脆就不要念了，不然只學到皮毛，我出社會後真的體驗到了」。（編輯：潘毅）