洗澡在陽台解決！大學旁5.5K「雙贏套房」　畫面曝網看傻

近年來台灣房價居高不下，許多民眾大喊買不起，不少學生以及上班族都改尋CP值高的租屋物件，作為替代方案。日前臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》就被網友投稿一間標榜「雙贏推薦學生套房」的物件，就在桃園市龜山區銘傳大學附近，儘管每月租金只要5500元，馬桶、蓮蓬頭等衛浴裝置卻被裝在陽台，畫面曝光讓不少網友看傻眼。

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根據租房網站上顯示，這間名為「雙贏推薦學生套房」的物件，每月租金為5500元，由房仲負責代管，總坪數只有7坪而地點則位於鄰近銘傳大學的「大學之道五期」社區，目前只提供了3張照片中，其中兩張是利用廣角鏡拍攝的室內照，仔細觀察照片可以發現照片四角的冰箱已經明顯變形，整體空間才看起來較為寬敞。

▲明顯變形的冰箱和室內空間是利用廣角鏡拍攝出的結果。（圖／翻攝自臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》）

更讓眾人傻眼的是，網站上提供第3張照片的陽台，看起來格局相當特殊，不僅在一面牆上安裝了鏡子、蓮蓬頭和洗手台，就連小型馬桶和電熱水器也都一併包含在這個狹長型的「二合一陽台」，另一側則有著一面巨大透明玻璃與布窗簾，若房客想上廁所或洗澡還得先拉起窗簾保護隱私。

▲這間「雙贏套房」陽台被加裝了熱水器與馬桶，恐怕有安全上的疑慮。（圖／翻攝自臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》）

照片曝光後掀起眾人熱議，網友們也相當不敢置信，紛紛留言自嘲「小時候我家養的狗也是睡陽台」、「雙贏的意思是，房東贏兩次」、「連電熱水器都附在馬桶旁我就放心了，寒流來睡在窗簷上還能開熱水保暖」、「我4年前真的租過這種的耶，好懷念（月租+公用電還要9千）」、「小偷跳進來會說抱歉再跳出去」、「有窗簾！已經很有良心了」。（編輯：楊智傑）