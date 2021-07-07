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「看好了世界」才第二！網曝台灣防疫金句　4字奪下冠軍

▲全國目前處於三級防疫警戒當中，對於712是否能解封，各界都十分關注。（示意圖／NOWnews資料照）
▲全國目前處於三級防疫警戒當中，對於712是否能解封，各界都十分關注。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 16:05:37

新冠病毒從去年初開始，蔓延全球，台灣防守了約莫一年半後，最終也淪陷，而在中央以及地方政府合作抗疫下，目前疫情也在兩個月內的時間獲得控制，對於712能否解封，各界也十分關注。而從五月中到現在，防疫期間前後出現了不少新詞語，包括「校正回歸」、「超前部署」、「世界看好了，台灣只示範一次」等等。對此，就有網友討論「台灣防疫金句排行」，引發話題。

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一名網友在PTT貼文指出「疫情爆發前後其實都有許多名言佳句，想請問大家覺得最經典的是哪一句？」貼文一出，網友紛紛回應「超前部署從去年開始笑到今年」、「超前部署在這次變最大笑話」、「看好了世界才中二吧」、「3+11沒有會議紀錄」、「同島一命不知道喊什麼意思的」、「個人覺得超前部署沒人可以超越欸」、「超前部署一年多？結果爆發都在幹嘛去了，疫調疫苗紓困都很爛」。

▲原PO發現《時代雜誌》將「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級。」翻譯成英文。（圖／翻攝自TIME）
▲網友發現《時代雜誌》將「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級。」翻譯成英文，結果最後台灣無法達成該句話的目標。（圖／翻攝自TIME）
另外，也有不少人點名「世界怎麼跟得上台灣更經典」、「世界怎麼跟得上台灣」、「到底部署什麼，超前部署到底誰講的」、「校正回歸也是大開眼界」、「應該是說世界怎麼跟得上台灣，哭哭」、「超前部署最無言」、「超前部署奪冠啦」、「看好了世界，看到現在防疫排名45，疫苗普及率？解封了嗎？」。

綜合網友意見，第一名奪冠的為「超前部署」；而第二名則是「看好了世界」，是當時中央宣布三級警戒時，有網友為了激勵台灣人防疫士氣，在推特寫下「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」這段話，沒想到被廣為轉傳，甚至登上《時代雜誌》，但最後卻失敗收場，目前台灣仍舊保持三級警戒當中，無法兩週解除三級警戒給全世界看。

而最後第三名則是「世界怎麼跟得上台灣」，是國民黨立委吳斯懷在今年二月底時，以「疫苗採購」的議題質詢指揮官陳時中「如何跟得上世界？」；結果陳時中當時回應「以現在的情況，應該是說世界怎麼跟得上台灣」，結果吳斯懷聽到該句話就立刻中斷陳時中發言，表示「部長，你這句話太自信了，我不認同你」，而截至目前為止，台灣疫苗仍舊存在不足的問題。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

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92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
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