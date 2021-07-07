「看好了世界」才第二！網曝台灣防疫金句　4字奪下冠軍

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另外，也有不少人點名「世界怎麼跟得上台灣更經典」、「世界怎麼跟得上台灣」、「到底部署什麼，超前部署到底誰講的」、「校正回歸也是大開眼界」、「應該是說世界怎麼跟得上台灣，哭哭」、「超前部署最無言」、「超前部署奪冠啦」、「看好了世界，看到現在防疫排名45，疫苗普及率？解封了嗎？」。
綜合網友意見，第一名奪冠的為「超前部署」；而第二名則是「看好了世界」，是當時中央宣布三級警戒時，有網友為了激勵台灣人防疫士氣，在推特寫下「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級」這段話，沒想到被廣為轉傳，甚至登上《時代雜誌》，但最後卻失敗收場，目前台灣仍舊保持三級警戒當中，無法兩週解除三級警戒給全世界看。
而最後第三名則是「世界怎麼跟得上台灣」，是國民黨立委吳斯懷在今年二月底時，以「疫苗採購」的議題質詢指揮官陳時中「如何跟得上世界？」；結果陳時中當時回應「以現在的情況，應該是說世界怎麼跟得上台灣」，結果吳斯懷聽到該句話就立刻中斷陳時中發言，表示「部長，你這句話太自信了，我不認同你」，而截至目前為止，台灣疫苗仍舊存在不足的問題。（編輯：張嘉哲）
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