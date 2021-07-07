江華教育基金會辦線上影響力講堂！1招讓數位轉型更順暢

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數位轉型專家張家生提到談了多年的數位轉型議題，在疫情的衝擊下，管理者可更具體感受自身企業的「數位成熟度」，在不同產業中所面臨的挑戰及因應策略亦將有所不同。張家生老師建議，企業以雙引擎推動，先評估現行內外環境現況，衡量自身資源後才能把數位轉型做好。
進一步分享國泰集團內部的「雙引擎運作」模式，以陸戰、空戰比喻團隊。前者為漸進式創新，通過充分收集資料分析擷取具有價值的資訊後，採小規模的概念驗證(Proof of Concept，PoC)試驗，若判定為可行方案，才會組成一個專案團隊推動；後者為藍海創新，組織成員年輕化，通過與學術、科研單位合作掌握新技術的發展趨勢，可望帶來更多開創性，構建多元金融服務生態圈。
本次活動全程線上網路直播，觀眾的提問十分踴躍，張家生老師也在精彩的演講後，即時幫線上觀眾一一解惑，使企業或個人在疫情衝擊下把握趨勢，提升數位力以應對未來工作型態及產業結構性的變化。
《影響力講堂》系列講座今年以梅迪奇效應為主題，基金會執行長黃至堯博士表示「基金會致力於為職場年輕人強化競爭力，2021將邀請來自不同領域的職場專家參與分享，通過多元觀點與現場和線上的學員進行深度的對談交流」。《影響力講堂》系列講座全部免費，期待大家的參與，一同為職場年輕人帶來不同的視野角度與思考方向，打造全方位的職場競爭力!!! 更多活動內容，請關注江華教育基金會的FB(https://www.facebook.com/JAEF2017/)