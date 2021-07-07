職場菜鳥被蹭外送！前輩要求「送到樓下」　2理由網氣炸

踏入職場除了每天得面對繁複工作，不論面對主管上司交辦事項，或是平常與同事之間的應對進退，人際關係這項技能都得點好點滿。不過日前就有名職場菜鳥想盡快融入新公司環境，卻反而被前輩要求天天幫他訂午餐，甚至還有賴帳情況，婉拒對方還被教訓「想一想誰在幫你盡快融入公司吧」，經驗曝光後掀起不少上班族討論。

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一名上班族在社群論壇《Dcard》表示，自己

目前還是個剛進公司的職場小白，除了偶爾要加班到很晚外，負責的業務還算得心應手，只是對公司資深前輩平日的客氣、尊敬，卻被對方吃死死，他提到公司一名前輩得知他有訂閱外送服務的免運方案後，幾乎每天中午都會逼迫他一起訂餐、團購。

不僅如此，對方還時常裝傻少付或沒給錢，就算偶爾付錢喊說不用找，前輩還是以自己為優先「甚至有一次他下班要去接女友，還拿我的手機先叫好餐...或他自己要加班硬要我跟他一起湊免運，拿到餐我才能走」，而當原PO忍無可忍終於提起勇氣私訊對方時，前輩卻回過頭來教訓他，認為原PO小題大作「我不知道現在年輕人幫個忙都不行耶」、「你自己想一想誰在幫你盡快融入公司吧」。

▲疫情WFH期間還被要求送到前輩家樓下，原PO相當苦惱。（圖／翻攝自Dcard）

文末他也無奈表示，因為疫情關係只能在家工作，前輩卻還是天天要求他訂餐，更要他拿餐到自己家樓下，「我真的不想冒著生命危險只為他溫飽，真的已經受夠了！」，話題曝光後許多人也替她打抱不平，紛紛留言給出建議「告訴他你停辦免運方案了，然後按照他的使用頻率，反推薦他訂閱免運方案」、「就不要幫他阿，然後記得把聊天記錄付款記錄等等的截圖」、「我覺得可以隨便掰個理由應付他欸，像是手機壞掉，或是沒在用外送app、工作太忙無法幫忙，甚至不回他訊息」。（編輯：楊智傑）