驚遇異國戀詐騙！男喊「想回台買房」 她神回一處全笑翻
近年來網路詐騙案件層出不窮，詐騙集團更是花招百出，不斷以新的方式誘騙民眾。近日，就有網友分享，自己遇到詐騙人士偽裝成異國戀，對方不但暗示經濟充裕，還稱要準備回台買房，而她熱心地幫對方介紹地段和房子，沒想到卻貼出一張照片，讓網友看完全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 16:50:43
原PO在《爆廢公社二館》表示，她日前遇到異國戀詐騙，對方稱自己工作在葉門當兵，營地還會遭遇「恐怖份子襲擊」，因此擔心無法平安回國和她見面，而她開玩笑說「我信奉佛教，我會為你唸經超渡的」，但對方卻感謝她，並傳「希望回台灣妳會教我禱告」、「妳的願望就是我的命令」等話語，想誘使她上當。
從對話可以看到，對方稱下個月將回台灣買房，似乎是暗示自己經濟充裕。原PO假裝熱心幫忙找房，實際上則貼出靈骨塔的照片，並搞笑地說「這個感覺環境比較清幽，等你回台灣就有地方住了」，沒想到對方還向她道謝，讓她看了忍不住嘴角失守。
貼文曝光後，網友們紛紛笑說，「這個好笑有夠自然的」、「越頂樓風景越好，也會比較貴一點啦，但就是冷一點」、「他想住高樓層還是低樓層啊」、「其實你才是詐騙集團吧哈哈哈」、「哈哈哈叫他先匯訂金給你啦」、「真是好山好水好安靜的好地方呢」、「推續集，請問入住了嗎？」、「快笑死，選清幽的沒錯啦」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若接到詐騙電話，請保持冷靜，接獲陌生電話不要輕易相信，應立即撥打「165」反詐騙專線或「110」，或就近向警察機關查證報案。