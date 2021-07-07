手搖店「豹紋珍茶」是啥？實體照曝光 老饕全搖頭：毀掉
台灣手搖店非常多，其廠牌也非常多，其中最有名的手搖絕對是「珍珠奶茶」，在疫情前，不少外國人來台灣必定喝上一杯，名聞國際的珍奶成為台灣招牌。不過，你聽過「豹紋珍奶」嗎？近日，就有網友秀出自己購買到豹紋珍奶，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 16:44:58
原PO在「Dcard」貼文指出「暑假回來家鄉第一次買飲料，結果剛好是100號，店員就跟我說能加滿檯面上所有的料，我買兩杯所以就全部加滿了，犧牲我的奶茶來裝珍珠、小芋圓」隨後原PO也曬出成品興奮表示「這是最近夯到爆的豹紋珍珠奶茶！另外一杯我就取名豹紋小芋圓熟成奶！」
只見貼出的照片，兩杯的料真的多的非常嚇人，料直接滿到上面的封膜，之所以叫做豹紋珍奶，並非真的手搖店有賣這產品，而是源自於有網友購買手搖加料加滿的珍珠奶茶，拍照發到IG上，結果意外掀起一股炫風，當加滿料的黑珍珠全部佈滿透明杯上時，看起來就像豹紋的花紋，一般網友點法都是向手搖店加三份珍珠，就能變成豹紋珍珠奶茶。
貼文一出，網友紛紛回應「這杯喝完飽到吐吧，母湯」、「看了都覺得嘴巴好酸」、「這樣茶太少了，我不行」、「完全不行，茶太少，喝完剩一堆珍珠好噁」、「感覺喝完會剩一堆珍珠」、「這樣飲料就變少了吧，到底在紅什麼」、「那天我女友也買一杯回來，真的傻眼」、「咀嚼肌特調」、「我的咀嚼肌突然麻掉，看起來好飽」、「珍奶不是茶跟珍珠要同時喝完？這樣整個毀掉一口奶茶跟珍珠的口感...。」（編輯：張嘉哲）