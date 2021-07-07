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房東追討4萬電費！她曬「證據」秒打臉　全場怒：太惡劣

▲有網友表示，自己退租後，遭房東追討近「2萬度電」的費用，不過還好她手上握有「證據」，不但成功打臉房東，更掀起網友關注討論。（圖／NOWnews資料照片）
▲有網友表示，自己退租後，遭房東追討近「2萬度電」的費用，不過還好她手上握有「證據」，不但成功打臉房東，更掀起網友關注討論。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 17:05:54

水電瓦斯費對租屋族來說已經是一筆不小的開銷，卻有網友表示，自己退租後，遭房東追討近「2萬度電」的費用，不過還好她手上握有「證據」，不但成功打臉房東，更掀起網友關注討論。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，之前的租屋處住了一年，卻退租的一個禮拜後，半夜收到房東來訊，說我入住的時候電錶是2491，我搬走時是29302，用來質問我「請問妳電費怎麼算出的？」

▲網友公開與房東的對話截圖。（圖／翻攝Dcard）
▲網友公開與房東的對話截圖。（圖／翻攝Dcard）
原PO見狀立刻曬出入住時拍下的電表照片，裡面顯示當時電表「24918」度，原來是房仲沒有抄到最後一位數，卻成為惡房東拿來收暴利電費的藉口。雖然電費問題成功解決了，但後續房東卻又用坊間內其他設施出現問題來刁難原PO，讓她也無奈表示「希望各位在租屋的時候一定要看好房東」。

完整過程也引發討論，不少網友也火大回應「房東都不會覺得奇怪嗎？2萬度電耶？這樣來想討錢也太好笑」、「他都不覺得奇怪嗎？如果以台電一度1.63這樣要四萬多欸，真的好險你有拍照自保！這太惡劣」、「如果真的用了兩萬多度，去問問他帳單繳了多少錢，最好是對得起來」、「好雷的房東，幸好之前有先拍才能自保」。（編輯：潘毅）

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