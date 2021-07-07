COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

想點滷味驚見「樓梯」！女愣：老闆累了嗎　南部老饕解答

▲有女網友半夜想透過美食外送平台點滷味，卻在上頭發現詭異品名「樓梯」。（示意圖／讀者提供）
▲有女網友半夜想透過美食外送平台點滷味，卻在上頭發現詭異品名「樓梯」。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 17:22:39

台灣滷味店林立，不少街道、夜市中都能看見滷味店攤販，其食材多樣且十分入味，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有一名女網友指出，半夜想透過美食外送平台點滷味，卻在上頭發現詭異品名「樓梯」，讓她笑喊「老闆你累了嗎？」沒想到，就引來老饕們解答真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示半夜肚子餓想透過美食外送平台點滷味，但一打開頁面卻發現有個品項是「樓梯」，單點一份僅要32元，詭異的品名就讓她笑喊「老闆你累了嗎」。

▲女網友發現滷味攤有個品項是「樓梯」。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲女網友發現滷味攤有個品項是「樓梯」。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文一曝光，就有引來老饕們解答，「樓梯」的真面目其實是「蘭花干」，「樓梯好吃，只有內行人懂！！」、「很好吃啊！外行人才不懂」、「蘭花干=樓梯」、「蘭花干無誤」、「滷味的樓梯很好吃啊」，還有網友解釋「樓梯和天梯不一樣啦，樓梯是豆製品又叫蘭花干，天梯才是豬牙齦，差很多餒」。

不少網友也紛紛笑喊，「老闆沒有累，是妳太單純。」、「老闆真的累了，看你這樣質疑，他心累」、「阿就樓梯啊！有什麼毛病嗎？滷味必點」、「沒吃過樓梯？是你太單純了」、「呃..是真的有這東西！ 以後發文記得先谷狗一下」、「樓主，你真的太單純了」、「這個樓梯是我有史以來看過最便宜的樓梯了，多買幾個回來安裝」。

甚至有內行人透露，中南部較常能在滷味攤看見「樓梯」這個名詞，「南部都叫樓梯居多，中部不一定，有蘭花干也有樓梯，北部似乎就都不知道樓梯是什麼了」、「樓梯南部比較有北部滷味比較少出現，好吃」、「北部人比較不知道樓梯，我家賣滷味，就有客人會問有沒有樓梯，當時我們也是一頭霧水，後來才知道多半是南部人才知道是什麼」、「樓梯這個我在高雄讀書第一次吃到，覺得超好吃！台中都沒有」。但也有人也認為，樓梯和蘭花干僅是相似，並非完全一樣。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
92.1%7.9%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.27%80.73%
2021-07-04-2021-07-07
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀