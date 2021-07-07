想點滷味驚見「樓梯」！女愣：老闆累了嗎　南部老饕解答

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貼文一曝光，就有引來老饕們解答，「樓梯」的真面目其實是「蘭花干」，「樓梯好吃，只有內行人懂！！」、「很好吃啊！外行人才不懂」、「蘭花干=樓梯」、「蘭花干無誤」、「滷味的樓梯很好吃啊」，還有網友解釋「樓梯和天梯不一樣啦，樓梯是豆製品又叫蘭花干，天梯才是豬牙齦，差很多餒」。
不少網友也紛紛笑喊，「老闆沒有累，是妳太單純。」、「老闆真的累了，看你這樣質疑，他心累」、「阿就樓梯啊！有什麼毛病嗎？滷味必點」、「沒吃過樓梯？是你太單純了」、「呃..是真的有這東西！ 以後發文記得先谷狗一下」、「樓主，你真的太單純了」、「這個樓梯是我有史以來看過最便宜的樓梯了，多買幾個回來安裝」。
甚至有內行人透露，中南部較常能在滷味攤看見「樓梯」這個名詞，「南部都叫樓梯居多，中部不一定，有蘭花干也有樓梯，北部似乎就都不知道樓梯是什麼了」、「樓梯南部比較有北部滷味比較少出現，好吃」、「北部人比較不知道樓梯，我家賣滷味，就有客人會問有沒有樓梯，當時我們也是一頭霧水，後來才知道多半是南部人才知道是什麼」、「樓梯這個我在高雄讀書第一次吃到，覺得超好吃！台中都沒有」。但也有人也認為，樓梯和蘭花干僅是相似，並非完全一樣。（編輯：陳雅雲）