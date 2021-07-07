樹林新增四例　侯友宜：都跟這家公司有關

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侯友宜指出，樹林區的家庭感染，第1位確診發病的先生，他是桃園機場某航空公司的地勤人員，其太太也在另家的航空公司上班，他們和父母親、小孩同住，一家6口住在樹林靠三峽一帶；地勤人員先發病後傳染給太太，再傳給父母親，一家有4人染疫，其足跡相對的單純，整個活動都在職場周遭，昨日疫調後也同時通知桃園市和交通部。
侯友宜說，CDC對地勤染疫也相當的重視，目前正在集中檢疫中心隔離外，因為家中還有2位小孩，小孩則跟媽媽一起居家隔離；並強調這個案子一直都在掌控中，第一時間就匡列全家，並確定感染源是來自在華航華儲公司工作的先生，因為此案例比較敏感，也立即通報桃園市和交通部外，並針對他的足跡點進行清消，目前擴大匡列與採檢後都是陰性。
新北目前有1330人居家隔離，累計確診人數為6585人，5246人解除隔離，今日新增14例的確診個案，以樹林的4例最高，其次為中和各3例，及永和、新莊、汐止、板橋、蘆洲、泰山、深坑各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數166433人，快篩陽性數1219人，陽性率為0.7％，昨日有4198人篩檢（219人自述有北農或環南接觸史），快篩陽性數1人，陽性率0.1%。
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