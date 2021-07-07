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樹林新增四例　侯友宜：都跟這家公司有關

▲新北市政府今日公布確診者的公共場所足跡。（圖／新北市政府提供）
▲新北市政府今日公布確診者的公共場所足跡。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-07 17:22:57

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增39例本土的個案，其中台北、新北各14例；新北市長侯友宜表示，樹林新增的4例，主要是1位服務於桃園機場的華航華儲公司員工確診，並傳染給太太、父母親所致，但一直都在掌控中。

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▲新北市長侯友宜說，第一時間就匡列全家，並確定感染源是來自在華航華儲公司工作的先生，也立即通報桃園市和交通部。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜說，第一時間就匡列全家，並確定感染源是來自在華航華儲公司工作的先生，也立即通報桃園市和交通部。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜指出，樹林區的家庭感染，第1位確診發病的先生，他是桃園機場某航空公司的地勤人員，其太太也在另家的航空公司上班，他們和父母親、小孩同住，一家6口住在樹林靠三峽一帶；地勤人員先發病後傳染給太太，再傳給父母親，一家有4人染疫，其足跡相對的單純，整個活動都在職場周遭，昨日疫調後也同時通知桃園市和交通部。

侯友宜說，CDC對地勤染疫也相當的重視，目前正在集中檢疫中心隔離外，因為家中還有2位小孩，小孩則跟媽媽一起居家隔離；並強調這個案子一直都在掌控中，第一時間就匡列全家，並確定感染源是來自在華航華儲公司工作的先生，因為此案例比較敏感，也立即通報桃園市和交通部外，並針對他的足跡點進行清消，目前擴大匡列與採檢後都是陰性。

▲新北今日新增14例的確診個案，以樹林的4例最高，其次為中和各3例，及永和、新莊、汐止、板橋、蘆洲、泰山、深坑各1例。（圖／新北市政府提供）
▲新北今日新增14例的確診個案，以樹林的4例最高，其次為中和各3例，及永和、新莊、汐止、板橋、蘆洲、泰山、深坑各1例。（圖／新北市政府提供）
 

新北目前有1330人居家隔離，累計確診人數為6585人，5246人解除隔離，今日新增14例的確診個案，以樹林的4例最高，其次為中和各3例，及永和、新莊、汐止、板橋、蘆洲、泰山、深坑各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數166433人，快篩陽性數1219人，陽性率為0.7％，昨日有4198人篩檢（219人自述有北農或環南接觸史），快篩陽性數1人，陽性率0.1%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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