癌末弟臨終想喝蘋果汁！鄉民「南北動員」4小時送進病房

網路的力量無遠弗屆！今（7）日在 BBS社群平台批踢踢（PTT）上有一名女網友發文表示，自己癌末的弟弟出現臨終跡象，「他已經幾天沒有進食，剛剛突然說很想喝這款蘋果汁」，原PO急忙拜託台中當地網友到好市多購買，無奈卻被店員告知缺貨，因此發文希望能用1000元買到弟弟心心念念的蘋果汁，沒想到文章曝光後，許多來自全台的熱心鄉民紛紛用不同的交通方式動員接力，最終成功送到病房。

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今早這名台中女網友在PTT的台中版發文表示目前癌末的弟弟已經處於臨終跡象，「好像真的即將會離開我了」，多日未進食的他卻突然喊說想喝這款蘋果汁，不過詢問了兩間當地的好市多店員表示都缺貨，「所以想徵求有沒有好心的大大，願意割愛賣我一罐」，更是開出了1000元的金額希望能趕得及讓弟弟喝到。

該篇文章隨後也在八卦版貼出，並被許多網友分享至臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》、噗浪和推特等多個社群媒體，PTT的討論串更是不斷被高調狂推，其中就有許多住在南北不同縣市的網友們紛紛熱心提供協助，除了有人提供家中的該款蘋果汁，也有網友提供機車接棒配送，甚至有鄉民與廠商、賣場聯繫「剛剛好事多的一位紀先生聯繫我這邊，會再轉交20瓶蘋果汁給家屬！」，大家的目標都只有希望能盡快達成姊弟的心願。

▲原PO急徵蘋果汁的文章甫發出後就不斷被網友高調推上版面。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

文章自今日11時40分刊登後，各路人馬盡自己所能的協助，直到下午15時29分原PO終於從眾人手中接下蘋果汁，更向大家感動致謝「謝謝大家大恩幫忙，我是原PO，本來差點要跟弟弟約以後再帶去讓他天上喝，但沒想到還有機會，我發誓他不是任性嘴刁的孩子，反而總是遷就我，是我任性對不起，雖不知特定品牌的意義，但謝謝大家願意幫忙」、「雖然弟弟在我回房時又暫時昏迷，不過等下他體力恢復醒過來，一定很驚喜」。

▲有熱血鄉民從嘉義、新莊等地開車前往台中，希望來得及送達。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

▲網友們紛紛提供協助，希望能幫助到原PO。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

不少網友得知順利送達後也不禁感動表示「鄉民們平常打嘴砲外內心還是很善良的」、「看到原po已經收到，謝謝熱心版友」、「看了都快哭出來了」、「八卦版最溫馨的一天」、「弟弟喝了蘋果汁後一定要恢復健康」、「感謝善良的人們，祝大家一切平安」、「溫暖的八卦板！開車的人路上小心」、「我爸生前也類似想吃蓮霧，買到後只吃一口就飽了，沒遺憾」。

此外，根據《蘋果新聞網》報導，

（編輯：楊智傑）