癌末弟臨終想喝蘋果汁！鄉民「南北動員」4小時送進病房

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該篇文章隨後也在八卦版貼出，並被許多網友分享至臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》、噗浪和推特等多個社群媒體，PTT的討論串更是不斷被高調狂推，其中就有許多住在南北不同縣市的網友們紛紛熱心提供協助，除了有人提供家中的該款蘋果汁，也有網友提供機車接棒配送，甚至有鄉民與廠商、賣場聯繫「剛剛好事多的一位紀先生聯繫我這邊，會再轉交20瓶蘋果汁給家屬！」，大家的目標都只有希望能盡快達成姊弟的心願。
文章自今日11時40分刊登後，各路人馬盡自己所能的協助，直到下午15時29分原PO終於從眾人手中接下蘋果汁，更向大家感動致謝「謝謝大家大恩幫忙，我是原PO，本來差點要跟弟弟約以後再帶去讓他天上喝，但沒想到還有機會，我發誓他不是任性嘴刁的孩子，反而總是遷就我，是我任性對不起，雖不知特定品牌的意義，但謝謝大家願意幫忙」、「雖然弟弟在我回房時又暫時昏迷，不過等下他體力恢復醒過來，一定很驚喜」。
不少網友得知順利送達後也不禁感動表示「鄉民們平常打嘴砲外內心還是很善良的」、「看到原po已經收到，謝謝熱心版友」、「看了都快哭出來了」、「八卦版最溫馨的一天」、「弟弟喝了蘋果汁後一定要恢復健康」、「感謝善良的人們，祝大家一切平安」、「溫暖的八卦板！開車的人路上小心」、「我爸生前也類似想吃蓮霧，買到後只吃一口就飽了，沒遺憾」。
此外，根據《蘋果新聞網》報導，由於文中有熱心網友提醒，如果送到醫院時無法聯絡上姐姐，可以暫放該醫院重症中心對面的瑞昌藥局，下午四點五十分時，藥局的林藥師表示，任務已經「圓滿完成」，甚至有醫院員工也在逛八卦版時得知消息，紛紛打電話到藥局確認進度，想要幫忙轉送蘋果汁到病房。（編輯：楊智傑）