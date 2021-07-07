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住月中還是買「家電3機」？過來人答案一面倒：給老公做

▲有網友好奇問，「該選擇月子中心，還是購買烘衣機、掃地機、洗碗機」？（示意圖／取自pixabay ）
▲有網友好奇問，「該選擇月子中心，還是購買烘衣機、掃地機、洗碗機」？（示意圖／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 18:14:32

近年烘衣機、掃地機、洗碗機被公認為「救婚姻3機」，因為能提升做家事的效率，同時能避免夫妻因生活瑣事爭吵。不過，就有網友考量到預算問題，只能在「月子中心」及「購買家電3機」擇一，但她卻遲遲無法決定，因此發文問「大家會選擇哪種？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《PTT》表示，因為預算不足，只能在月子中心跟家電3機之間擇一，若是買了烘衣機、掃地機及洗碗機，預算就不夠住月子中心，反之若不買3機，就可入住月子中心休養，但這讓她十分猶豫，於是好奇問「女孩都怎麼選，是選3機還是月中？」

▲許多網友都選擇月子中心，因為身體比較重要。（示意圖，非當事人／翻攝還自Pixabay）
▲許多網友都選擇月子中心，因為身體比較重要。（示意圖，非當事人／翻攝還自Pixabay）
許多網友看完都選擇「月子中心」，「住月子中心，洗衣、掃地、洗碗都給老公做」、「月中，後面機器可以慢慢存」、「月中，因為生完要好好休息」、「已懷孕就選月中，家事叫老公做，存到錢再買三機」、「趁這時期體質調好，休息好，其他東西可存錢慢慢買」、「月中，其他是添購家裡用品，並不能用妳做月子取代，做家事不是一個人的責任」。

但也有不少人認為，「當然是3機，有小孩之後根本沒空做家務」、「月中爽一月，三G爽十年」、「選三機，坐月子如果娘家有後援也可以做」。另外，也有網友直呼「只能擇一就不適合生小孩了啊！以後要花的錢更多欸」、「全都要大約30萬，如果家庭連這點閒錢都沒有，大概先不會生小孩，也沒有住不住月中的問題，小孩的開銷很可觀的」。（編輯：許智超）

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