名列前茅！基隆75歲以上長者施打率高達73.28％

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林右昌說，市府考量到基隆多山坡地，有些長者的子女因工作因素，無法帶父母去打疫苗，因此特別規劃包含「施打疫苗專屬公車、防疫計程車及復康巴士」在內的各種接駁交通運具，幾乎等同到府服務；受到很多長輩的肯定，也間接提高長者的施打意願。
至於施打時間的規劃方面，市府依照列冊人數及各施打站量能，清楚分配全市157里的施打時間，準確落實分區、分里，確保人潮分流，讓長者一來就打，完全不用排隊更不用久等；考量長者需要被照顧，在座位安排上，採「1+1」設兩個位子的方式，方便同行家人照顧。
林右昌指出，施打現場更遵循「長者不動、醫護動」的方式，長者從進來到離開都不需要移動，施打效率高而且順暢；此外，現階段雖然疫情趨緩，但唯有完成疫苗接種，提升疫苗保護覆蓋率，才是對抗病毒最好的方式，除再次感謝所有市民朋友的配合，也要向所有第一線的工作同仁說聲「大家辛苦了！」
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