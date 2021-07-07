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名列前茅！基隆75歲以上長者施打率高達73.28％

▲基隆在疫苗施打的規劃上，一直強調「不用預約，不用排隊」；基隆市長林右昌到接種站視察，並關心長輩施打疫苗的情形。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆在疫苗施打的規劃上，一直強調「不用預約，不用排隊」；基隆市長林右昌到接種站視察，並關心長輩施打疫苗的情形。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-07 18:17:03

中央CDC截至7月6日疫苗的接種資料，基隆市75歲以上長者的疫苗施打率達73.28％，遠高於全國平均55.51％；對此，基隆市長林右昌表示，感謝民眾踴躍接種外，更要歸功於基隆市府團隊，對疫苗施打進行完善並細膩的規劃。

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林右昌強調，疫苗施打的規劃，依各區生活圈而不只是行政區，全市開設10處集中施打站；且在施打前，由民政系統造冊與衛生局討論規劃，公布施打年齡層後，由里幹事、里長、鄰長等，將疫苗通知單在最短時間內發放至各家戶，讓有意施打的長者不用預約，一定打得到。

林右昌說，市府考量到基隆多山坡地，有些長者的子女因工作因素，無法帶父母去打疫苗，因此特別規劃包含「施打疫苗專屬公車、防疫計程車及復康巴士」在內的各種接駁交通運具，幾乎等同到府服務；受到很多長輩的肯定，也間接提高長者的施打意願。

至於施打時間的規劃方面，市府依照列冊人數及各施打站量能，清楚分配全市157里的施打時間，準確落實分區、分里，確保人潮分流，讓長者一來就打，完全不用排隊更不用久等；考量長者需要被照顧，在座位安排上，採「1+1」設兩個位子的方式，方便同行家人照顧。

林右昌指出，施打現場更遵循「長者不動、醫護動」的方式，長者從進來到離開都不需要移動，施打效率高而且順暢；此外，現階段雖然疫情趨緩，但唯有完成疫苗接種，提升疫苗保護覆蓋率，才是對抗病毒最好的方式，除再次感謝所有市民朋友的配合，也要向所有第一線的工作同仁說聲「大家辛苦了！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-04-2021-07-07
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