台灣廁所多「萬用神器」！香港女震驚　眾嗨：用過回不去

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面對陌生的設備，就讓她好奇詢問「大家會不會去完大小後都用來洗屁屁？或只單純方便用來清潔馬桶？」她坦言，來到台灣後，都會在如廁結束時，將其開水拿來清洗屁股，「覺得屁屁更乾爽乾淨，不要笑我笑太大聲，也不要罵太大聲，我會心碎滿地！開玩笑是可以的」。
貼文一曝光，就引來不少內行人大讚，「外面的不會用，家裡的可以洗屁股也可以刷馬桶用」、「這個的用途就是用來沖洗地板馬桶和屁屁的啊」、「+1，我把家裡全部都加上這個了～洗過就回不去了～感覺比免治馬桶還要乾淨」、「自從用這個來洗屁屁就回不去了」、「這是超好用，這是21世紀最偉大的發明」。
但仍有人提出不同見解，「我家的這個沒辦法洗屁股，水太強了」、「好用歸好用～有時水壓太強的應該會被洗到很痛」、「我家的是超強水柱，沖過一次，我差點升天」、「我只用來噴馬桶」、「洗屁股？可是這個水壓很強耶！隨便一壓全身都溼啦....」、「除了洗澡會弄濕身體，真的不愛上廁所用洗的...」。
另外，還有人透露在其他國家時常看見該設備，直言「第一次看到是在越南....洗廁所好用...買房的時候特別要求要加裝這個」、「台灣舊房子大多沒裝這個，我看過裝最多地方是越南，只要有馬桶都有裝，普及率100%」、「早期不多，近幾年有越來越多的人加裝，我也是到越南後才知道」、「在馬來西亞真的是拿來洗屁屁、洗廁所用」、「其實香港都有，比較少你沒注意」。（編輯：陳雅雲）