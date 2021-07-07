鼓勵市民朋友打疫苗　侯友宜：AZ經國際標準認定

日本贈台灣第二批的113萬劑AZ疫苗將於明（8）日抵達，不過民眾對於接種莫德納疫苗的意願較高，外界擔憂若AZ疫苗沒人接種怎麼辦；對此，新北市長侯友宜認為，任何的疫苗，只要能夠提高保護力，他都會鼓勵大家來打疫苗。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-07 21:00:32
侯友宜今（7）日在新北市的防疫應變會議上，針對民眾對於接種AZ的疫苗意願低的議題回應；本身接種AZ疫苗的侯友宜強調，其實他還是鼓勵市民朋友來打疫苗，相信AZ也是經過國際標準認定，包括莫德納也是一樣，所以任何的疫苗，只要能夠提高保護力，他都會鼓勵市民朋友來施打。
至於三重地區的攤商們向新北市議員陳啟能反應，新北市政府市場處有通知他們接種疫苗，但接種的地點卻是在中和，他們不解為何不能就近在三重接種？建議市府在接種地點的安排上，可否能更便民一點？
衛生局長陳潤秋回應，這次第7類人員的施打，幾乎與長者的施打時間同時，考量醫療院所的能量、人力及場所，才會以集中安排的方式，儘快讓攤商施打完畢，以提升保護力；如果攤商們有特殊的需求，衛生局會提供醫療院所的名單，讓需求的單位就近媒合。
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