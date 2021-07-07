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鼓勵市民朋友打疫苗　侯友宜：AZ經國際標準認定

▲侯友宜認為，任何的疫苗只要能夠提高保護力，他都會鼓勵大家來打疫苗。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜認為，任何的疫苗只要能夠提高保護力，他都會鼓勵大家來打疫苗。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-07 21:00:32

日本贈台灣第二批的113萬劑AZ疫苗將於明（8）日抵達，不過民眾對於接種莫德納疫苗的意願較高，外界擔憂若AZ疫苗沒人接種怎麼辦；對此，新北市長侯友宜認為，任何的疫苗，只要能夠提高保護力，他都會鼓勵大家來打疫苗。

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侯友宜今（7）日在新北市的防疫應變會議上，針對民眾對於接種AZ的疫苗意願低的議題回應；本身接種AZ疫苗的侯友宜強調，其實他還是鼓勵市民朋友來打疫苗，相信AZ也是經過國際標準認定，包括莫德納也是一樣，所以任何的疫苗，只要能夠提高保護力，他都會鼓勵市民朋友來施打。

至於三重地區的攤商們向新北市議員陳啟能反應，新北市政府市場處有通知他們接種疫苗，但接種的地點卻是在中和，他們不解為何不能就近在三重接種？建議市府在接種地點的安排上，可否能更便民一點？

衛生局長陳潤秋回應，這次第7類人員的施打，幾乎與長者的施打時間同時，考量醫療院所的能量、人力及場所，才會以集中安排的方式，儘快讓攤商施打完畢，以提升保護力；如果攤商們有特殊的需求，衛生局會提供醫療院所的名單，讓需求的單位就近媒合。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月7日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
19.26%80.74%
2021-07-04-2021-07-07
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