薪水遭會計「校正回歸」！新人秒推1原因 眾驚喊太誇張
擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標，而公司的待遇、福利和薪資，也是面試者最關心的重點之一。今（7）日就有網友抱怨，她在面試談的薪水是29000元，但會計知道她的薪水比自己多後，就開始閒言閒語，然而，昨天還告知她的薪水變成25000元，讓她傻眼直呼「有人遇過這樣情形的嗎？」貼文與也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 23:21:58
原PO在《爆廢公社》表示，她當初在面試時，談好的薪資是27000元，如果全勤再加2000元，一共可領29000元，此外還有三節跟年終。怎料，自從會計得知原PO的薪水比自己多1000元後，就開始說一些「有的沒的」，令她十分傻眼。
原PO透露，會計在昨天告知自己的薪水，不但變成25000元，甚至連全勤、三節跟年終都沒了，於是她立刻詢問當初面試的大姐，對方也確認薪資就是29000元，讓她懷疑是會計做的事，忍不住罵「真的很誇張，還有這樣說改就改？有人遇過這樣情形的嗎？」
許多網友看完也紛紛回應，「薪水被校正回歸了」、「真的很誇張，趕快離職吧」、「當薪水跟當初不一樣時，我肯定立馬走人，不會聽他廢話的」、「我也遇過薪水跟剛開始講的不一樣，我立刻就離職」、「那就離職跟勞保投訴他！」。也有不少人提到，「公司真的忌諱討論薪水，這會永遠比不完，而且會很多爭論」、「我們公司也是不讓員工討論薪水，比較不會造成爭論」。（編輯：許智超）