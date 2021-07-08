NOW早報／飯店小菜為何好吃？大廚曝「5訣竅」：開胃消暑

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一、搭配技巧
做涼拌小菜時務必講究「色香味」，其中這個「色」便是指菜品整體的色澤與外觀，鮮豔的色彩和漂亮的造型會讓人眼前一亮，也更能引起食慾。我們在製作涼拌菜時，要注意色彩搭配，不僅可用不同色彩的食材相互搭配，也可利用一些佐料，如：蔥、香菜、辣椒或白芝麻等等，在增香的同時，也能起到增色裝飾的作用。另外，「一盤涼拌菜中的食材盡量保持一種切法」，比如都切成絲，或者都切成菱形片，亦或是都直接撕成塊，這樣不僅看起來整齊漂亮，且後續在加調料時也會比較均勻入味，不會出現一些切絲的很鹹、切塊的裹不上味道的狀況。
二、食材要新鮮
美味的菜餚永遠離不開新鮮的食材，所以若想做出好吃的涼拌菜，一定要選擇新鮮食材。而在處理食材的時也要注意「2個保鮮技巧」：1.容易出水的食材最好提前「醃漬」，比如我們製作黃瓜或蘿蔔時，在切完以後，不妨加點鹽，醃漬一下，然後將醃出的水分倒出，這樣可以使成品吃起來口感更脆。2.需要焯水的食材要保持色彩的鮮豔與清脆的口感，我們在進行焯水時要在沸水中加入少許食鹽和食用油，如此可以使食材的顏色更加鮮豔，另外，還要準備一碗涼水，將焯完的食材迅速過涼水，可以避免高溫使食材變色，更能使食材恢復本身的脆爽口感。
三、手撕或拍味道更入味
手撕雞、涼拌茄子、涼拌杏鮑菇、涼拌小黃瓜等等，在製作這些涼菜的時候，「簡單粗暴」的處理方法更容易使食材入味，這樣操作更能激發出食材本身的味道，同時在「一撕一拍」的過程中，有助於食材變軟、入味，而且口感更加自然。
四、調味料的運用技巧
調味料是做好一道涼拌菜的靈魂！調味料首先當然要新鮮，比如現炸的辣椒油、花椒油、蔥油等，「熱油」更能激發出香味，我們在做涼菜的時候少不了放各種料頭，也就是蔥花、蒜末、辣椒等，將這些佐料放在一起，最後用滾燙的熱油澆上去，頓時香味四溢，這個操作拌啥都香。
五、「拌」的技巧
拌涼菜最後的步驟就是「拌」這個動作，也是好吃的最大關鍵。首先，「拌」的時間，最好現吃現拌，尤其是在做涼拌素菜時，務必在吃之前再放調料，因為長時間將素菜泡在料汁中，會使食材進一步脫水，有失口感，且味道也會越來越重，變成「醃菜」。其次，「拌」的容器要大，下手抓更入味，想要涼拌菜入味，一定要充分拌勻，方法很簡單，只需將所有食材放入大容器中，拌起來方便，也不會將食材灑出。另外，很多人都會直接用筷子來拌勻，其實直接下手抓的效果遠大於筷子，用手抓的力度更能讓食材在摩擦過程中裹上各種味道。
今日天氣／各地天氣炎熱 午後局部雷陣雨
今（8）日各地為晴朗穩定的天氣，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨情形可能持續到晚上；各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其宜蘭、大台北地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。
槍手半夜偷襲 海地總統摩依士於自宅遇刺身亡
外媒報導，海地臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）在聲明中證實海地總統摩依士（Jovenel Moise）昨（7）日在私人住宅中被槍殺，第一夫人也在襲擊事件中受了槍傷，他譴責暗殺總統的行為「不人道且野蠻」，目前他將代理總統管理國家，武裝部隊和警察已經控制住局面，呼籲民眾保持冷靜。
拜登政府首表態不挺台獨 外交部：美對台支持堅若磐石
國安會前秘書長邱義仁日前坦言，台獨並非台灣人民可自己決定，美國根本不贊成台獨，美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）6日出席紐約智庫亞洲協（Asia Society）一項活動時也表明「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。這是拜登政府官員首度表態不支持台獨，外交部昨（7）日表示，中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，美國對台支持也是「堅若磐石」。
影／環南市場遭林昶佐嗆聲 柯文哲自爆：當天我被設局了
中正萬華區立委林昶佐日前與防疫指揮官陳時中、台北市長柯文哲等人視察環南市場，遭到自治會長現場嗆聲，引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲昨（7）日在接受前中廣董事長趙少康專訪時，也還原當時情況。除了強調當時麥克風並非主動遞給自治會長而是被搶走外，柯文哲更自爆當天的會議「自己被設計了」。
徐若瑄親姊姊近照正翻 網讚「一家人都是高顏值」
46歲徐若瑄（Vivian）入行30年仍保有少女容顏，是公認的天然美女，她5月結束台灣的工作後，立刻飛回新加坡與老公、兒子團聚。徐若瑄5日發文透露媽媽打了疫苗，並PO出對方和胞姊徐若瑜的合照，網友大讚姊姊也是美人胚子，姊妹倆都是女神。（編輯：賴詠璿）
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