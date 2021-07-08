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肚皮出現「詭異橫線」她嚇壞！專業網神解：快改掉一習慣

▲原PO困惑自己腹部上方為何會有一條「橫線」，內行人透露大多是「一習慣」造成的。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO困惑自己腹部上方為何會有一條「橫線」，內行人透露大多是「一習慣」造成的。（圖／翻攝自《Dcard》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 08:22:11

你是否也曾注意過，自己身上有沒有這條「橫線」呢？近日，一名女網友在《Dcard》貼文提到，自己腹部上方一直以來有一條「橫線」，苦惱求助「這是正常的嘛？這個需要去給醫生看嗎？」貼文曝光引發熱議，有內行人透露，這條線大多是「一習慣」造成的。

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原PO表示，自己肚子上面有一條線，位置在肚臍上方、肋骨下方，她說「不知道為什麼一直會有這一條線，有爬過好幾次文章，但看到的都是寫直線」，可是自己身上的一直都是「橫線」，不禁好奇詢問廣大網友「這是正常的嘛？這個需要去給醫生看嗎？」

▲原PO困惑自己腹部上方為何會有一條「橫線」，內行人透露大多是「一習慣」造成的。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO困惑自己腹部上方為何會有一條「橫線」，內行人透露大多是「一習慣」造成的。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，有網友立刻指出「可能你平常有駝背，才有駝背線，有的人特別是在坐著（站著沒駝背≠坐著沒駝背），坐一坐就駝下去了，長期就會有那條線」、「我也有喔！告訴原PO我個人的例子，我曾經嘗試了一個月都沒駝背，那條線就消差不多了」、「快改掉駝背」、「橫線是駝背擠出來的」、「前男友超瘦，50多公斤，也是很常駝背，胃那邊的肉肉有兩條」；原PO恍然大悟表示「希望我真的能夠改善這條駝背線，因為我真的超常駝背！而且在補習班上班，長期都是坐在椅子上的」。

對此，其他網友紛紛回應「一直以為那是肥肉壓成的線，我也有嗚嗚」、「我也有欸，而且摺線很深，我都叫它肥宅線，坐著也要挺胸真的很累QQ」、「我也有那條線，但懷孕之後那條線就被肚子撐不見了」、「我有兩條」、「原來這個叫駝背線！一直在想我從來沒有胖過為什麼胸部下面都會有一條」、「一直都駝背擠肉壓那條線，所以不以為意哈哈」。（編輯：賴詠璿）

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2021-07-06-2021-07-09

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是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
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2021-07-04-2021-07-07
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