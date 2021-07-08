手搖店奶蓋哪間最讚？老饕曝「心中TOP1」：每喝必驚嘆！

台灣飲料店林立，無論春夏秋冬，許多人都喜歡在吃飯時來一杯，或是飯後滿足一下味蕾。而近日有女網友就在PTT透露，自己很喜歡喝奶蓋，學生時期幾乎每天都會來一杯，她也分享了自己對各大手搖店奶蓋的口感，並尋求奶蓋愛好者推薦心中最強的奶蓋店，對此，不少老饕紛紛曝光「心中榜首」，甚至還有人直呼「每喝一次就驚嘆一次」。

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原PO在PTT女孩板以「

有人跟我一樣熱愛奶蓋嗎

」為題發文，她表示，自己蠻愛喝奶蓋茶的，當初綠蓋正紅時，幾乎每天來一杯，學生時期下課沒事就會跑去喝，根本不管喝了會不會變胖，就是超愛奶蓋上面那層鹹鹹的味道，原本平淡無奇的茶類碰上了奶蓋，就變得超好喝！她也分享了各大手搖店的奶蓋茶，「像是Coco、白巷子、麥吉還有曼士茶，鬱悶時候來一杯就覺得心情變超好，Coco的話奶蓋部分很濃郁，但是茶都會比較澀；白巷子口感很像融化的冰淇淋，有甜的也有鹹的可以選；麥吉是之前朋友請我喝的，也不錯，只是我在的地方都沒有分店；曼士茶我覺得太容易跟茶混在一起了，強迫症不太能接受啊！」

原PO進一步指出，「我自己覺得奶蓋要好喝也真的不簡單，要有一點口感，也不能太死鹹或是死甜，重點是不能太快跟茶融在一起！ 融在一起超NG，身為奶蓋控的我根本無法接受！」她也提到，最近因為積極增肌減脂中，有稍微控制一下，跟奶蓋協議好要暫時分開，但男友一直破壞她的計畫，昨天拜託他去買一杯黑咖啡，結果竟一次幫她帶了兩杯飲料回來，「一杯是黑咖啡沒錯啦！但另一杯奶蓋是？」這讓原本想喝黑咖啡的原PO，瞬間抗拒不了…「鹹鹹甜甜的奶蓋配上烏龍茶的淡淡香氣，奶蓋很濃郁而且茶也不會澀，搭在一起真的剛剛好，超快就喝光的，根本不過癮，疫情宅在家來一杯奶蓋配上影集真的是最幸福的事情了。有沒有人跟我一樣也是超愛奶蓋的？歡迎推薦我你心中最強的奶蓋店。」

▲一名女網友近日在PTT透露，自己很喜歡喝奶蓋，學生時期幾乎每天都會來一杯，她也分享了自己對各大手搖店奶蓋的口感，並尋求奶蓋愛好者推薦心「中最強的奶蓋店」。（圖／翻攝自PTT）

此文一出，立刻引來吃貨分享自己心目中的TOP1，「貢茶的奶蓋真的不錯，每次嘴饞都會買」、「唯一支持綠蓋」、「珉茶！奶蓋超濃」「超愛奶蓋！以前很喜歡奉茶，好好喝」、「絕對不可以錯過85度c的海鹽青茶」、「85的海鹽青+1，以前不懂同事為何那麼愛，被請喝一次之後就愛上了」、「cama度浮雲奶蓋真的超好喝的啦！可是我覺得奶蓋似乎很吃功力？我這家這的喝起來就很普，但公司附近的就弄得超好喝，每喝一次就驚嘆一次」、「大推水雲堂的起司奶沫綠」、「功夫茶芝士奶蓋很好喝，感覺喝過就回不去原味奶蓋了」。

不過，也有網友直言「超討厭奶蓋，好噁心，那口感我完全不行，搖勻後也把茶變得超噁心」、「完全不懂好吃在哪裡」。（編輯：許苡晴）