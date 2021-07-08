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自製地瓜球狂失敗！老饕曝「神訣竅」一咬落淚：金黃Q彈

▲做地瓜球卻做不出「空心」？老饕親自傳授訣竅。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲做地瓜球卻做不出「空心」？老饕親自傳授訣竅。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 08:58:21

台灣夜市經典小吃應有盡有，其中炸得金黃又有嚼勁的「地瓜球」，深受不少大小朋友喜愛，但近來受到疫情影響，全台提升三級防疫警戒，有不少民眾在家也開始挑戰自製地瓜球。一名女網友在臉書社團《廚藝公社》提到，第一次做地瓜球卻做不出「空心」的，立刻釣出老饕親自傳授訣竅。

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原PO表示，她在家嘗試自製地瓜球，炸出一盤金黃色的地瓜球，卻苦惱求助「請問地瓜球高手，今天第一次做地瓜球，可是做出來不是空心的，是哪個環節錯了呢？」她笑稱「實心的雖然吃起來外酥內Q，口感不錯，但吃完很飽」。

▲做地瓜球卻做不出「空心」？老饕親自傳授訣竅。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲做地瓜球卻做不出「空心」？老饕親自傳授訣竅。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我的也是，還爆炸了」、「我也是，樣子有出來，但是是實心的，雖然也好吃」、「壓就對了，但不要太早壓」、「疫情結束後地瓜球攤販會不會岌岌可危？大家都是地瓜球大師了」、「用力壓不用怕扁，但要記得等定型浮上來才開始壓，可以參考一下」。

對此，有高手分享炸地瓜球的撇步，要注意油溫不要太高時下鍋，讓它在油裡稍微炸一下，30秒後先壓一顆試試，如果會膨起來就可以用漏勺開始一起壓。喜歡裡面有點Q的，就全部壓5～6次；喜歡吃空心點的，就得多壓個幾次，起鍋前火開大一點逼油後即可撈起，一口咬下金黃又Q彈。（編輯：賴詠璿）

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90.04%9.96%
2021-07-06-2021-07-09

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
18.95%81.05%
2021-07-04-2021-07-07
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