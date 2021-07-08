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小資女曝「超神理財法」！3年存款金額曝　網跪了：厲害

▲一名月薪3萬初的小資女，曝光自己的超神理財法，3年內存了60萬，方法曝光後，網友直呼「真的厲害」。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲一名月薪3萬初的小資女，曝光自己的超神理財法，3年內存了60萬，方法曝光後，網友直呼「真的厲害」。（示意圖／ NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 10:04:33

一名月薪3萬初的小資女，花了三年的時間存到60萬元，而她也在社群平台《Dcard》上以「儲蓄 三年存了60萬」為題發文，表示自己是使用了「六個罐子理財法」，每月收入則是32000元，而她也將帳戶分成六個不同用途的帳戶。

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她表示，第一是25％的「財務自由帳戶」，她將這個帳戶當作股票投資，但也因為股票買賣幾乎都是幾萬塊起跳，因此她習慣存好一筆錢後，把那筆錢當下一年度的股票投資金。以本金來說，她分別投入8萬、10萬、10萬，「目前我和同事合資買的股票金額有31萬左右」。

第二是10％的「長期儲蓄帳戶」，她將這個帳戶當作定期存款。本想買儲蓄型保險，但她不想被綁定，也怕自己臨時有資金需求，因此選股票的定期定額，可自行選擇金額與交易日，也能隨時中斷，「但因為我不想要讓自己中斷，所以我和股票投資一樣，直接存好一年的錢放到銀行，讓它自行扣款、自行交易，每月我的設定是4,000，目前定期定額的錢有16萬左右」。

第三是10％的「休閒娛樂帳戶」，她認為這個旅遊、娛樂消費的帳戶真的非常有必要，因為若想和朋友出去玩或出國旅行，事先存好就不用在未來規劃旅遊時，省吃儉用拼命存錢；第四是5％的「教育學習帳戶」，顧名思義就是學習的帳戶，強迫自己每月買一本書，持續有閱讀習慣，有時想法、談吐會與他人比較不同，不過這個帳戶沒有獨立出來，就與生活開銷放一起，每月消費約500元。

▲一名月薪3萬初的小資女，曝光自己的超神理財法，3年內存了60萬，方法曝光後，網友直呼「真的厲害」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一名月薪3萬初的小資女，曝光自己的超神理財法，3年內存了60萬，方法曝光後，網友直呼「真的厲害」。（示意圖／NOWnews資料照）
第五是5%的「贈與貢獻帳戶」，就是捐助、孝親費的帳戶；第六是45％的「生活開銷帳戶」，像是伙食、手機、網路、水電瓦斯、加油、保險、彩妝保養、購物、社交等費用，雖然這部分很難不超過，但她也努力將開銷控制在15000以內，也因為住家裡，所以沒有房租問題。

最後，她也再次強調自己只是想分享「六個罐子理財法」，也很欣慰自己能這樣持續了三年，但每個人的收入與支出都不同，她的部分也僅供參考，還是得依照自己的狀況調整；她也表示，「爲自己設定目標」非常重要，即使進步緩慢，但至少有一個目標才有動力實踐，實踐後會有成就感，爾後便習以為常，漸漸地就養成了習慣。

貼文一出，掀起熱議，「每個月這樣的收入，可以存到這麼多，真的很厲害了耶！我要多學學」、「厲害，我都月光…」、「這個真的厲害了，我都沒這個自制力存固定金額」、「我喜歡你的理財法，可以來試看看了」、「我也是月薪30k花了三年存70萬，六個罐子真的很好用」、「會存錢的女孩，都是好老婆」、「推推，覺得妳很棒，有投資之後會存更快 」。（編輯：郭佩蓉）

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