「4生肖」7月恐破財！這位小心網購詐騙　遺失錢包、手機

再買就剁手！近日知名塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，7月份有「4個生肖」要多注意自己的荷包，因為他們在這個月很容易破財，花錢如流水！尤其是「生肖牛」今年犯太歲，千萬別輕易相信別人，錢包、手機等貴重物品也要小心保管，同時更要當心網購遇到詐騙的可能。





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生肖羊





生肖羊在7月的開銷突然大幅增加，像是面試需要購買正裝、通勤的交通費、為了夏日而買的冷氣、電扇，或是家電產品、交通工具又剛好壞掉，需要保養維修，甚至好友婚宴需包紅包等，都是些不得不花的開銷，還正好都擠在這個月，讓你肉疼之餘，還是得咬牙支付。





生肖牛





生肖牛今年犯太歲，在7月特別要提防飛來橫禍的破財狀況。這個月你很容易碰上小人詐騙，或是因無法推拒的人情而買下高金額的商品、投資；另外，也很可能因粗心而掉了錢包、手機、信用卡而破財。建議你本月心要硬一點，不要輕易相信別人，錢包、手機等貴重物品也要小心保管，網路消費更要小心遇到詐騙的可能。





▲知名塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，7月份有「4個生肖」要多注意自己的荷包，因為他們在這個月很容易破財，花錢如流水！（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

生肖狗





生肖狗在7月的收入看漲，你覺得可以好好地犒賞自己一下，因此讓你花起錢來沒有節制，與親友出門都會大方買單，逛街時看到喜歡的商品也不會考慮太多就購買，雖然大筆花錢很痛快，不過也要注意你的底線，不要衝動購物，否則月底會很容易有薪水不夠支付開銷的情況出現，最後只能天天吃泡麵度日，傷身損健康。





生肖雞





生肖雞7月份在金錢、工作，甚至是愛情的壓力特別大，讓你忍不住借由購物揮霍來抒發內心壓力，但往往在收到帳單、荷包透支後又懊悔自己為什麼要買那麼多，反而壓力更大，造成惡性循環。另外一部分的人則是為了逃避壓力，而把錢花在享樂上，像是沈迷酒色、賭博，久了不只對身心造成不良影響，錢財更是如流水般逝去。（編輯：許苡晴）





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