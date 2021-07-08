買保健食品怕受潮！媽「一動作」解決　眾全愣：誰教妳的

許多人為求身體健康，除了平時注重飲食養身，攝取充足營養以外，也會靠運動健身、強健體魄，另外，也會購買保健食品來食用，對此，就有一名女網友買了保健品，但怕受潮，因此做了「一動作」，豈料貼文一出，眾人反喊「這樣會更容易壞」。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己日前買了保健品，但因為買來怕受潮，所以將一顆顆保健品拿出來分裝在小袋子中，而她也在這個過程中，發現數量比規定的「多了7顆」，開心直呼「竟然多給我7顆，哈哈哈哈哈」。





而從原PO拍攝的照片上可以看到，在保健食品罐旁邊，確實散落著裝滿一顆顆保健食品的小透明袋，每包裡面都有相等數量的保健品，分別被裝在不同的透明袋中。





▲一名女網友怕保健品受潮，竟將保健食品用透明小袋子分裝。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

另外，也有網友給出建議，「買防潮箱」、「我都買好市多的大罐營養品，準備小罐子分裝，一次大概可以放一個月份的量，減少開蓋的機會，就可以不受潮的吃完它，又不用買夾鍊帶還可以重複使用」、「準備小罐，把一週的量到出，其餘不動，避免一直開關，這樣就可以防受潮」、「其實夾鏈袋本體還是有很多毛細孔，你這樣反而更容易受潮，建議放在防潮盒或是防潮箱裡。不然你就用原本的罐子，然後去買乾燥劑定時更換」。（編輯：郭佩蓉）



