年輕人到工地拼四年！「真實收入」曝光：不懂為何沒人做
追求更高的薪水絕對是許多人的共同目標，專業與工作內容也影響著薪資多寡。就有一位年輕網友投身營造業長達4年，並好奇為何大家都不想做工地？他的薪資待遇曝光後也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 10:52:30
原PO在論壇Dcard上發出討論文「我做工地已經超過四年了，是做批土的，通常月休四天，想多休息一點也是可以，工地的薪資也不比外面的還差，認真做的話，月薪就有五萬多。而上個月一場工程，我與另一位師父做21天，更有7到10萬的收入」，這也不禁讓他好奇「為什麼大家不想做工地？」
文章隨即引起網友關注回應，「我只能說，能在工地工作的人，真的很厲害！佩服你們的毅力和吃苦的態度」、「不偷不搶，腳踏實地的工作，淚水汗水換薪水，大家說的」、「我去年看做工的人看到哭」、「我女友他爸做工地，一年年收接近200萬，我也跟去做過10次以上，但去那麼多次，工地的確沒有看到什麼年輕人」。
但也有過來人分享經驗談，「我以前也是在工地做，辛苦一點有45k左右，但也只是還行而已，我知道這工作如果做一輩子，技術含量不夠高，所以最後重拾書本想辦法考個證照之類的」、「我從小就是在工地長大的小孩，看了20幾年其實現在工地環境跟素質提高許多，現在大缺工，撐下去天下有一片會是你的！」、「我爸是做小包工程的，最近也有個年輕人也跑來學，真的撐下去發展還是不錯的」。（編輯：潘毅）