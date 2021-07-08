融資All in當「航海王」！他慘賠崩潰求助 網嘆：玩太大
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 11:10:12
近期航運股備受各界關注，尤其是相當熱門的「貨櫃三雄」長榮、陽明和萬海，今年以來紛紛大漲300%以上，不過後勢卻跌多漲少，讓許多股民內心相當煎熬；對此，就有一名男網友表示，自己用老婆的帳號融資貸款，豈料卻虧了本金快40％，讓他不知如何是好「心情都快崩潰了，可以給點建議嗎」？
該名男網友昨（7）日在爆料公社匿名發文，表示340塊融資了30張，已經不是322塊8張可以攤平的了，況且還是用老婆的帳號下單，「結果我們從假日吵到今天還在吵，小孩在旁邊看我們在吵也一直哭，我也很無奈，感覺再吵下去可能會家庭革命」。
原PO相當崩潰，因此在文末求助「請問各位大大，我維持率快不足了，虧了本金快40％了要停損嗎？還是跟他拼了，斷頭就認了，用最後一絲機會拼搏看看，不然一想到貸款的金額虧了快40％，心情都快崩潰了」。貼文一出，網友紛紛留言感嘆，「一個散戶到底是誰給你的勇氣融資玩這麼大，不玩死你才怪」、「學費還是要繳的，虧完差不多又回來了」、「你還有T+5天的時間可以去辦房貸....」、「人家玩海賊王都翻倍賺，這個借錢還賠掉，人生啊～」、「這麼高還敢追，還壓身家…要貪也要看自己有沒有那個能力」、「要玩就要有本錢玩，玩融資找自己麻煩」、「主力會先賣到斷頭後再買回，慘阿」。
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）