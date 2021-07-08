融資All in當「航海王」！他慘賠崩潰求助　網嘆：玩太大

近期航運股備受各界關注，尤其是相當熱門的「貨櫃三雄」長榮、陽明和萬海，今年以來紛紛大漲300%以上，不過後勢卻跌多漲少，讓許多股民內心相當煎熬；對此，就有一名男網友表示，自己用老婆的帳號融資貸款，豈料卻虧了本金快40％，讓他不知如何是好「心情都快崩潰了，可以給點建議嗎」？





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該名男網友昨（7）日在爆料公社匿名發文，表示340塊融資了30張，已經不是322塊8張可以攤平的了，況且還是用老婆的帳號下單，「結果我們從假日吵到今天還在吵，小孩在旁邊看我們在吵也一直哭，我也很無奈，感覺再吵下去可能會家庭革命」。





原PO相當崩潰，因此在文末求助「請問各位大大，我維持率快不足了，虧了本金快40％了要停損嗎？還是跟他拼了，斷頭就認了，用最後一絲機會拼搏看看，不然一想到貸款的金額虧了快40％，心情都快崩潰了」。





▲一名男網友表示，自己用老婆的帳號融資貸款，豈料卻虧了本金快40％，讓他不知如何是好「心情都快崩潰了，可以給點建議嗎」？（圖／NOWnews資料照片）

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



