鍋燒意麵好吃在哪？老饕秒曝「靈魂本體」：沒有它少一味

現在台灣的美食越來越多，各種食品的花樣百出，麵食都分出泡麵、意麵、王子麵、鍋燒麵等等種類。近日就有網友提問「鍋燒意麵裡什麼東西是最重要的？」沒想到這問題竟引起饕客們的解析，點出鍋燒意麵的2大美味關鍵，並解釋其重要性與為何能夠在麵食界中穩住腳。

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日前有網友在社群論壇《Dcard》上提出疑問，好奇發文向板友詢問「鍋燒意麵裡什麼東西是最重要的？」，他表示儘管現在三級防疫警戒無法內用，但因為家人非常喜歡鍋燒意麵，就算外帶會稍微減損風味，但到現在還是經常外帶回家享用，加上自己並不特別愛吃鍋燒意麵，這就讓他相當好奇鍋燒意麵有什麼魔力，「想問大家覺得鍋燒意麵裡什麼物件是最重要的？」。

▲鍋燒麵是許多人最愛吃的美食之一。（圖／翻攝爆廢公社）

他列出幾項意麵中必備的元素，包含意麵、湯頭、肉片等，並解釋自己認為沙茶這項調味也很重要，「沒加湯頭不夠香、加多會太油」，此外鍋內的配料如火鍋料、蛤蜊、青菜、蛋也是「分出勝負」的關鍵，「蛋半熟剛好，弄破混一點湯最理想！」。

話題掀起許多網友討論，其中不少老饕就點出一碗美味的鍋燒意麵最重要的關鍵就在於「意麵麵體」和「沙茶湯頭」，而湯頭是否加入沙茶又各自有擁護者也是勝過其他麵體的關鍵，「意麵，有些店進的意麵沒有很好吃」、「意麵，會Q不軟爛，不能太熟」、「湯頭，因為湯頭裡面不能加沙茶，還有意麵要偏硬有口感」、「沒有沙茶少一味欸，除非是那種茶壺湯的日系湯頭」、「最重要的果然還是湯頭」。（編輯：楊智傑）