COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

柯文哲稱被「設局」　侯友宜：努力好好做事

▲新北市的幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工，從今日起至12日分批施打疫苗；圖為幼教老師在雙和靜思堂接種疫苗的情形。（圖／新北市政府教育局提供）
▲新北市的幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工，從今日起至12日分批施打疫苗；圖為幼教老師在雙和靜思堂接種疫苗的情形。（圖／新北市政府教育局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-08 12:47:14

新北市長侯友宜今（8）日前往三峽區的恩主公醫院，關心幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工疫苗施打的狀況；針對台北市長柯文哲稱被「設局」的言論，侯友宜僅回應，「面對疫情，我們大家團結一致、努力好好做事。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲針對台北市長柯文哲嗆中央「設局說」的言論，新北市長侯友宜僅回應，「面對疫情，我們大家團結一致、努力好好做事。」（圖／新北市政府提供）
▲針對台北市長柯文哲嗆中央「設局說」的言論，新北市長侯友宜僅回應，「面對疫情，我們大家團結一致、努力好好做事。」（圖／新北市政府提供）
侯友宜今日視察疫苗施打的狀況後表示，為讓孩子們在暑假期間能夠順利的復課，所以優先施打幼兒園及課後照顧中心的教職員，從今日起至12日分批、分流開打，預計接種11900人；相信這段時間孩子們在家，父母親要照顧孩子非常不容易，讓幼教老師、課後照顧中心的教職員能夠趕快施打，讓這些老師們得到保護，也可以照顧孩子們。

教育局幼兒教育科長陳沛雯補充，新北市幼兒園及兒童課後照顧中心的疫苗接種，安排在6所專責的醫院分流施打，今日由三峽區恩主公醫院、台北慈濟醫院（施打點為雙和靜思堂）、新北市立土城醫院打頭陣，預計接種1800人；緊接明（9）日由板橋區亞東紀念醫院、新北市立聯合醫院接棒，淡水馬偕醫院（施打點為新市國小）則於10日加入接種的行列。

▲台北慈濟醫院安排幼教老師在雙和靜思堂接種疫苗。（圖／新北市政府教育局提供）
▲台北慈濟醫院安排幼教老師在雙和靜思堂接種疫苗。（圖／新北市政府教育局提供）
陳沛雯指出，協助的醫院為幼兒園教師接種疫苗安排專屬時段，並採取分流接種的方式，平時已馬不停蹄奔忙的醫護人員，這次更是付出自己的假日時間，而令人感動是，現場的醫護人員說，「為了孩子之後能順利復課，我們願意在假日來幫忙，交給我們吧！」也提醒大家準時到施打地點，並落實各項的防疫措施，戴好雙罩（口罩及面罩），以確保每位教育夥伴的健康安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
36.36%63.64%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.66%9.34%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀