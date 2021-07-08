柯文哲稱被「設局」　侯友宜：努力好好做事

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侯友宜今日視察疫苗施打的狀況後表示，為讓孩子們在暑假期間能夠順利的復課，所以優先施打幼兒園及課後照顧中心的教職員，從今日起至12日分批、分流開打，預計接種11900人；相信這段時間孩子們在家，父母親要照顧孩子非常不容易，讓幼教老師、課後照顧中心的教職員能夠趕快施打，讓這些老師們得到保護，也可以照顧孩子們。
教育局幼兒教育科長陳沛雯補充，新北市幼兒園及兒童課後照顧中心的疫苗接種，安排在6所專責的醫院分流施打，今日由三峽區恩主公醫院、台北慈濟醫院（施打點為雙和靜思堂）、新北市立土城醫院打頭陣，預計接種1800人；緊接明（9）日由板橋區亞東紀念醫院、新北市立聯合醫院接棒，淡水馬偕醫院（施打點為新市國小）則於10日加入接種的行列。
陳沛雯指出，協助的醫院為幼兒園教師接種疫苗安排專屬時段，並採取分流接種的方式，平時已馬不停蹄奔忙的醫護人員，這次更是付出自己的假日時間，而令人感動是，現場的醫護人員說，「為了孩子之後能順利復課，我們願意在假日來幫忙，交給我們吧！」也提醒大家準時到施打地點，並落實各項的防疫措施，戴好雙罩（口罩及面罩），以確保每位教育夥伴的健康安全。
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