影／日網紅試吃台灣大雞排 得知售價驚喊「也太貴」！
雞排是台灣相當出名的特色小吃，雖然成品的原理跟炸雞雷同，只是在雞肉上裹粉下去油炸，但是獨特的口感及調味，總讓人欲罷不能，一口接一口。Youtube頻道「日本的高志 Takashi 」這次就要來實測，在日本街頭販售的台灣雞排店，到底有沒有台灣感？還原度夠高嗎？
影像中心/綜合報導
2021-07-12 16:00:00
影片開始，身處台灣日本兩地的主持人，因應疫情緣故，只能透過視訊看影片的方式來完成節目，而在台灣的高志先生，就負責審視在日本街頭出任務的健太郎，與他找到的台籍夥伴「猛獸」，究竟他們對雞排會有什麼評價呢？
這次他們選擇的店家是日本連鎖的台式雞排店「炎旨大鶏排」，至於選擇的調料分別是「香菜」以及「椒鹽」兩種具有台式風格的口味，而在吃完一個要價950日幣（台幣約240元）的雞排後，台籍的猛獸竟給出了4.9顆星的高評價，遠高於健台郎的3.5顆星。
健太郎表示，聽完雞排在台灣約50-60元台幣的售價後，認為這個CP值太低，且根據印象中的味道，這間還原度明顯不夠，但是無奈台籍出生的猛獸，都已經給予接近滿分的評價，所以只能希望疫情趕快過去，再親自飛來台灣體驗真正的台式雞排，品嚐美食。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：日本的高志 Takashi
完整影片：https://youtu.be/E0h8ZRR5Jwk