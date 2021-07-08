家人工作是「賣空氣的」！他嘆：難解釋　神秘職業真相曝

每個人在互相認識或到了新環境時，往往會透過介紹自己的興趣、背景等等資訊來自我介紹，不過日前有名網友就無奈表示，每當遇到這種場合被問到「家人做什麼的」，他的答案一向只能回答「賣空氣」，而這樣的答案也經常使人一頭霧水，這就讓他十分困擾「有沒有人也有一樣不知道怎麼解釋家人職業的狀況？」。

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原PO在

社群論壇《Dcard》

上發文指出，每當遇到認識新朋友、實習打工的面試時，往往會碰到被詢問家人職業的時候，但每次遇到這樣的情形自己卻不太能好好解釋，「大部分的狀況我都不知道怎樣解釋，只能說賣空氣，我知道很荒謬，空氣要錢？什麼鬼？」。

▲ 他也接著解釋， 家人所賣的「空氣」指的其實是裝在鋼瓶內的醫用氧氣、工業氣體或是非工業場合如打入氣球、焊接的氣體等。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過他也接著解釋，

家人所賣的「空氣」指的其實是裝在鋼瓶內的醫用氧氣、工業氣體或是非工業場合如打入氣球、焊接的氣體等

，「就是工廠、實驗室、醫院會看到的那東西，真的就是賣空氣我沒說謊，可是每次跟人解釋，都被覺得在唬爛，覺得很困擾有人知道怎麼解釋嗎？有沒有人也有一樣不知道怎麼解釋家人職業的狀況？」。

這項困擾也掀起不少網友討論，許多人也在留言處紛紛給出建議「可以說工業氣體、特殊氣體什麼的吧，不過我覺得說賣空氣的話還蠻特別的，可以在剛認識時就有話題可以說，是個可以好好利用的東西」、「你可以說是負責生產商業用氣體（如汽球）、工業用氣體（瓦斯）之類的，會讓對方比較好了解哦！」、「我知道賣空氣！我在客運業上班，維修的師傅常常會用到」。（編輯：楊智傑）