80年代台灣各產業都超強？鄉民狂點3方面：根本黃金十年

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「1980年代的台灣到底有多強？」的文章表示，「1980～1990年是台灣歷史上最黃金的十年」，原PO更列出了3點方面，分別為「經濟方面」、「政治方面」和「流行娛樂產業」，首先經濟部分，工業化快速起飛，人均GDP高度成長，錢淹腳目和南韓、香港、新加坡並稱亞洲四小龍，成立新竹科學園區，投資積體電路等科技產業，造就許多科技新貴和產業人才，而政治方面則是，政府宣布解嚴、廢除黨禁、報禁，開啟民主化浪潮，最後則是流行娛樂產業，電影產業 電影節目、歌唱演藝蓬勃發展，成為東南亞地區和兩岸三地的流行娛樂指標，最後原PO也對此疑惑「當年台灣到底有多強？有沒有超過50歲的鄉民可以出來講一下」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「當時執政者有遠見」、「那時候年輕人實幹苦幹」、「我只記得三十年前隨便剛出社會都能賺三萬，高中畢業三萬低標，專科畢業隨便四萬」、「三十年前沒有產業外移問題」。
事實上，1980年代臺灣，即是指民國69年至民國78年，這10年間在臺灣歷史上佔有一個重要的地位。臺灣經濟快速起飛，也成為能與南韓、香港及新加坡等地區並稱得地區之一，當時這四個地區一度被稱為亞洲四小龍。（編輯：王柏文）