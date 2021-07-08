當醫護護盾 民衆黨新北市黨部捐防疫物資給恩主公醫院
民衆黨祕書長兼新北黨部主委謝立功、執行長林欣賢與樹林服務處主任張凱鈞等人，今（8）日共同捐贈N95口罩等防疫物資給三峽恩主公醫院外，也捐給第一線醫護人員機能襪，希望他們在久站的情況下，能避免靜脈曲張。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-08 14:45:42
謝立功表示，健康的身體是士兵作戰最大的本錢，醫護人員與病毒作戰時，也別忘了注意自身健康狀況；此外，張凱鈞主任也已於五月中快速協同獅子會300A2區捐贈5台快速篩檢正負壓艙，給台北聯醫忠孝、仁愛、中興院區，新北市土城醫院及衛福部台北醫院，讓第一線醫院人員避免採檢感染。
民衆黨新北黨部指出，台灣新冠病毒疫情延燒至今，即將滿2個月，在全民配合防疫政策與自律的努力下，雙北疫情也逐漸趨緩，但切勿放鬆警惕；防疫第一線的醫護人員，將要繼續面對新冠病毒做長期的抗戰，希望這些溫暖，能將全台民衆的心連結在一起，團結一心戰勝疫情。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。