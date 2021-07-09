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影／下半身癱瘓還能「性福」嗎？輪椅族小鮮肉拍片解惑

▲下身癱瘓的障礙者，性生活會受到影響嗎？（圖／Chairman椅人 授權）
▲下身癱瘓的障礙者，性生活會受到影響嗎？（圖／Chairman椅人 授權）

影像中心/綜合報導

2021-07-09 18:00:00

根據衛福部統計，全台灣平均每20人左右，就有一位具有身心障礙疾病，總人數大約120多萬，並不算少。Youtube頻道「Chairman椅人」是一名相當年輕，卻因意外導致脊椎受傷，下半身癱瘓的勇敢男性，雖然他面臨如此巨變，但卻意外地陽光面對，這次更要來跟大家分享脊椎受傷的事，以及解惑許多人都很好奇的問題：坐輪椅後還能有「性行為」嗎？

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▲脊椎每一節負責的範疇不同，需要小心保護。（圖／Chairman椅人
▲脊椎每一節負責的範疇不同，需要小心保護。（圖／Chairman椅人 授權）
影片開始，椅人先對重點「性行為」話題賣個關子，跟大家科普起脊椎的功能，他表示，脊椎是人體骨架最核心、最根本的支柱，每天進行各種活動，都需要仰賴脊椎來支撐身體重量，並透過脊椎裡的中樞神經來傳遞各項訊息，而中樞神經又分為「頸椎」、「胸椎」、「腰椎」以及「薦椎」。

▲椅人表示，自己就是胸椎第十一、十二節受傷。（圖／Chairman椅人
▲椅人表示，自己就是胸椎第十一、十二節受傷。（圖／Chairman椅人 授權）
 

每個神經所掌管的範疇不同，而越上面的神經受損，就會連帶下面的神經一併癱瘓，椅人自己是胸椎的十一、十二節受損，所以以下的功能大多都受到影響，無法正常運行，必須仰賴醫療技術、道具輔助才能正常生活。

 

影片最後，椅人也回答了大家關心的「性行為」問題，他表示，性慾是源自腦袋，所以不受影響，但是還是得視受傷的情況，來決定性生活有沒有受到影響。至於原本癱瘓的「敏感帶」也會因此而換位，他也補充，有人甚至提出新的敏感帶「會有很不一樣的感覺」。（文字編輯：沈傳恩）

▲椅人表示，部分下身癱瘓者的性慾不受影響。（圖／Chairman椅人
▲椅人表示，部分下身癱瘓者的性慾不受影響。（圖／Chairman椅人 授權）
▶ 感謝授權：Chairman椅人
原始影片：https://youtu.be/5EA2GPmXP4Q

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