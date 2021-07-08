衝寺廟「得來速」參拜！機車伯這行為被讚爆：心意最重要

行政院今（8）證實全台三級警戒將延長至7月26日，但部分戶外、娛樂場域將逐步鬆綁，在有條件情況下宗教場所也將從禁止入內參拜改為開放民眾進入。不過目前各地宗教寺廟場所仍不開放，有網友就發現廟前有名機車伯「不下車參拜」，畫面曝光後掀起不少討論，更有不少民眾誇讚這是疫情期間不違反規定又能達到心靈慰藉的好方法。

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這名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張照片，仔細一看畫面是在台北市萬華龍山寺前拍攝，可以看到由於目前宗教場所暫不對外開放，一名騎著機車的騎士就利用「得來速免下車」的方式在廟門口前誠心參拜，拍攝下這個畫面的網友也發文詢問「大家也都會用這種『得來速』參拜法嗎？」，掀起不少網友回應。

▲民眾「得來速式」參拜讓不少網友直讚「有誠心就好！」。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

照片曝光後讓許多有類似經驗的網友紛紛留言回應，「會耶！經過大廟起碼會點頭打招呼」、「會啊，每天騎車經過土地公廟都會點頭打招呼」、「我也會！在教會門口，剛好經過的機車，有時候也會停下來加入」、「我覺得樓主提供了防疫期間之心靈慰藉，又不違反規定的好方法」、「心意最重要」、「上上週才牽車去廟門轉一圈」。

此外，考量現階段國內跨區傳播事件仍然存在，內政部次長陳宗彥就表示，宗教場所雖列入部分有條件鬆綁區域，但農曆七月的中元普渡仍暫時不予開放，宗教團體若能做好相關指引規範，並需依循以下五項條件：編列內部人員名冊、建立健康監測、管控內部衛生與定期消毒、規劃民眾入內防疫措施與計算社交距離人數、訂定發現確診者後足跡所到的應變措施，並報經主管機關同意後，方可開放民眾入內祭祀、禮拜與從事小型靜態宗教活動。（編輯：楊智傑）