套房「一度電5.5元」她猶豫了！過來人曝經歷：房東也苦
電費對租屋族來說是一筆不小的開銷，而房東們對於此費用的收取方式也有不同做法。就有網友表示，近期看上一間可接受寵物的套房，「一度電是要收取5.5元」，讓她相當猶豫。貼文曝光也隨即引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 15:57:05
原PO在論壇PTT上發文提到，「我之前沒有在外租屋經驗，最近想租個可接受養寵物的套房，但看到一度電是5.5元，這樣是正常價錢嗎？如果一個月用3百度電不就要1650元？還是要再找找其他地方？」
問題曝光立刻有租屋族解答「現在外面租房 撇除台電帳單，一度5元算正常了，貴一點的就5-6塊，敢收的甚至還超過」、「收超過6.41元是違法的」、「找台水、台電獨立門戶的套房比較好」、「租過很佛的房東，用台電電費單收電費」、「因為分租套房很多都是共用一個電表，破一千度都是正常現象」、「用電費來賺錢的房東我看是很少，會用一度電幾塊收錢的，很多都還倒貼，只是圖個方便」。
不過去年9月內政部新版租賃契約上路，分租套房或雅房，房東向房客收取的電費，應區分為夏月（6月至9月）及非夏月兩種，且不得超過台電所定最高級距上限，夏月每度6.41元，非夏月每度5.03元。房東不依規定最高可罰30萬元。（編輯：潘毅）